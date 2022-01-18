***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2022 09:36
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.01.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.080864 TL dir. 17.01.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.83 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 17.01.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994823
BIST
10:552.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,23
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.077
10:5513,5159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0784
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5250
|
13,5307
En Düşük
13,4068
10:5515,4146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0804
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4331
En Düşük
15,3044
10:55789,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 3,51
|Açılış
|: 789,63
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler10:55
|IZTAR
|23,10
|17.553.551
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|339.405
|% 9,99
|
|UZERB
|81,45
|912.159
|% 9,99
|
|KSTUR
|304,80
|624.535
|% 9,92
|
|EUHOL
|3,59
|20.365.334
|% 9,79
|
|AKFGY
|7,19
|4.957.634
|% -9,90
|
|PKENT
|349,60
|25.278.849
|% -4,38
|
|KRDMB
|11,12
|22.696.727
|% -3,97
|
|QNBFL
|102,90
|306.025
|% -3,83
|
|KRDMA
|11,13
|35.334.211
|% -3,72
|
|THYAO
|28,42
|652.924.116
|% 0,50
|
|KRDMD
|12,75
|479.923.723
|% -0,08
|
|GARAN
|12,02
|406.034.265
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,07
|402.264.346
|% 0,99
|
|AKBNK
|7,77
|375.219.728
|% 0,26
|
|YKBNK
|4,07
|402.264.346
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,51
|168.041.833
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,77
|375.219.728
|% 0,26
|
|ODAS
|1,46
|58.255.089
|% 2,10
|
|KRDMD
|12,75
|479.923.723
|% -0,08
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5007
|13,5159
|% 0,58
|
|Euro
|15,3925
|15,4146
|% 0,52
|
|Sterlin
|18,3785
|18,4707
|% 0,55
|
|Frank
|14,7140
|14,8026
|% 0,53
|
|Riyal
|3,5896
|3,6076
|% 0,55
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,68
|
|Altın Gr.
|787
|787
|0,96
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.299
|-30,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|-25,44
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-6,15
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,01
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,97
|0,00
|
|B. Petrol
|87,92
|87,92
|1,44
|
Seans Raporu
10:55
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