***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2022 11:45
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.01.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.105697 TL dir. 20.01.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.74 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 20.01.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995575
BIST
17:062.000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -14,45
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
17:0613,4275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0508
|Açılış
|: 13,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
17:0615,2532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1092
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2556
En Düşük
15,0961
17:06792,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,00
|Açılış
|: 792,98
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler17:04
|LINK
|33,44
|27.774.608
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.502.472
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.923.465
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|28.815.239
|% 9,92
|
|IHEVA
|1,06
|21.532.133
|% 9,28
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.096.813
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,14
|2.528.369.718
|% -3,42
|
|KRDMD
|12,20
|2.469.504.395
|% -3,56
|
|SISE
|13,86
|1.413.434.009
|% 0,51
|
|GARAN
|11,90
|1.348.519.417
|% -0,34
|
|PETKM
|8,77
|1.244.287.820
|% -1,02
|
|YKBNK
|4,04
|1.100.315.356
|% 0,50
|
|KRDMD
|12,20
|2.469.504.395
|% -3,56
|
|EKGYO
|2,39
|417.177.872
|% -0,42
|
|PETKM
|8,77
|1.244.287.820
|% -1,02
|
|TSKB
|1,55
|196.491.120
|% -0,64
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4160
|13,4202
|% 0,33
|
|Euro
|15,2394
|15,2535
|% 0,72
|
|Sterlin
|18,1193
|18,2102
|% 0,07
|
|Frank
|14,6265
|14,7146
|% 0,87
|
|Riyal
|3,5602
|3,5781
|% 0,24
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|3,58
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,34
|
|Cumhuriyet
|5.262
|5.342
|-2,00
|
|Tam
|5.237
|5.370
|-4,32
|
|Yarım
|2.531
|2.597
|-2,10
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,53
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|0,07
|
|B. Petrol
|87,77
|87,77
|-0,61
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19BRKSN
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 9.42 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 929 adet işlem
-
17:17XU100
Endeks 1, 993 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 24, 434.00 milyon TL de
-
17:15Z30EA
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 26.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 266 adet işlem
-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 75 kaybederek (% -1.15 ) 1, 786
-
17:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, LIDFA, IHEVA, KGYO, LINK, EDATA