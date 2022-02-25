***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2022 12:48
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.02.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.048798 TL dir. 24.02.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 5.96 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 24.02.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004408
BIST
15:031.930
En Yüksek
|Değişim
|: 4,23%
|| 78,23
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.936
En Düşük
1.866
15:0313,9383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0847
|Açılış
|: 14,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9242
15:0315,6592
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,1863
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6202
15:03853,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,75
|Açılış
|: 853,56
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
851,87
BIST En Aktif Hisseler15:02
|PENTA
|297,00
|15.837.228
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KENT
|160,70
|404.797
|% 9,99
|
|KLGYO
|0,87
|124.542.084
|% -5,43
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|TKFEN
|19,67
|636.455.832
|% -3,20
|
|ULUUN
|6,27
|37.664.375
|% -2,94
|
|ARMDA
|62,00
|2.796.418
|% -2,29
|
|THYAO
|26,80
|4.908.464.482
|% 6,01
|
|EREGL
|30,20
|1.765.751.417
|% 3,85
|
|GARAN
|11,38
|999.013.734
|% 3,36
|
|KRDMD
|11,15
|978.239.348
|% 5,69
|
|SASA
|45,20
|746.668.587
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,03
|429.519.801
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,63
|722.482.787
|% 2,83
|
|THYAO
|26,80
|4.908.464.482
|% 6,01
|
|KLGYO
|0,87
|124.542.084
|% -5,43
|
|HUNER
|2,76
|359.963.666
|% 3,76
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9334
|13,9378
|% -0,61
|
|Euro
|15,6317
|15,6669
|% -1,13
|
|Sterlin
|18,6366
|18,7301
|% -0,41
|
|Frank
|15,0201
|15,1105
|% -0,46
|
|Riyal
|3,7114
|3,7300
|% -0,36
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|3,68
|
|Altın Gr.
|853
|853
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|5.706
|5.792
|-378,00
|
|Tam
|5.669
|5.830
|-376,60
|
|Yarım
|2.740
|2.820
|-182,17
|
|Çeyrek
|1.374
|1.410
|-91,08
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,01
|
|B. Petrol
|95,38
|95,38
|-0,04
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 90, 03 artarak (% 4.35 ) 2, 160
-
15:17XU100
Endeks 1, 931 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 33 üstünde . İşlem hacmi 22, 471.00 milyon TL de
-
15:17AKFGY
Yüzde 8.53 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 102, 001 adet işlem
-
15:16EGEEN
Yüzde 8.98 oranında artışla 1, 778.50 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 678 adet işlem
-
15:14AKFGY
Yüzde 8.53 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 095, 646 adet işlem