***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2022 10:20
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.03.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.122748 TL dir. 03.03.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.08 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 03.03.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007167
BIST
13:102.003
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -20,43
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
13:1014,2388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1246
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
13:1015,7302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0862
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
13:10890,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 10,90
|Açılış
|: 890,07
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler13:08
|AVOD
|1,42
|13.308.950
|% 42,00
|
|YUNSA
|14,59
|30.077.690
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|21.657.463
|% 9,95
|
|EGSER
|17,98
|30.991.744
|% 8,64
|
|DOHOL
|2,87
|511.968.910
|% 8,30
|
|BASCM
|3,29
|1.582.704
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,03
|39.839.915
|% -6,77
|
|EDIP
|3,55
|16.426.027
|% -6,08
|
|EUHOL
|3,11
|966.734
|% -5,18
|
|ACSEL
|24,22
|13.931.532
|% -5,09
|
|KRDMD
|13,75
|2.272.261.990
|% 1,03
|
|EREGL
|34,72
|1.583.905.970
|% -1,75
|
|THYAO
|25,30
|1.112.634.349
|% -2,47
|
|ASELS
|24,46
|990.491.640
|% 2,69
|
|KOZAL
|131,60
|923.922.887
|% 2,09
|
|DOHOL
|2,87
|511.968.910
|% 8,30
|
|KRDMD
|13,75
|2.272.261.990
|% 1,03
|
|ODAS
|1,40
|197.662.870
|% 5,26
|
|PETKM
|8,06
|742.709.592
|% 2,03
|
|YKBNK
|3,64
|292.992.969
|% -0,55
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2362
|14,2440
|% 0,92
|
|Euro
|15,6989
|15,7325
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,8846
|18,9793
|% 0,61
|
|Frank
|15,4450
|15,5380
|% 0,94
|
|Riyal
|3,7847
|3,8036
|% 0,92
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|6,25
|
|Altın Gr.
|891
|891
|11,90
|
|Cumhuriyet
|5.891
|5.980
|80,00
|
|Tam
|5.868
|6.016
|77,84
|
|Yarım
|2.836
|2.910
|37,66
|
|Çeyrek
|1.422
|1.455
|18,83
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,13
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,04
|