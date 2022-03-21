***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2022 12:19
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.03.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.198812 TL dir. 18.03.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.17 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 18.03.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011694
BIST
12:352.171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 26,77
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.172
En Düşük
2.152
12:3514,8526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0630
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8526
En Düşük
14,7777
12:3516,4426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0789
|Açılış
|: 16,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4426
En Düşük
16,3493
12:35918,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,40
|Açılış
|: 918,33
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
919,34
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler12:34
|OLMK
|7,70
|1.819.256
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.280.734
|% 9,96
|
|KAPLM
|68,05
|8.640.042
|% 9,94
|
|IDEAS
|21,14
|10.042.241
|% 9,93
|
|DGGYO
|9,64
|2.043.087
|% 9,92
|
|ATAGY
|3,91
|3.838.835
|% -9,91
|
|PKENT
|321,20
|98.822.140
|% -9,27
|
|DAGHL
|13,20
|1.084.871
|% -5,04
|
|BRMEN
|1,90
|56.189
|% -5,00
|
|SILVR
|7,27
|9.457.263
|% -3,96
|
|THYAO
|27,92
|1.126.626.963
|% 0,72
|
|KRDMD
|14,97
|1.040.349.187
|% 1,49
|
|EREGL
|36,26
|821.938.535
|% 0,28
|
|PETKM
|8,82
|653.758.686
|% 1,85
|
|ASELS
|24,12
|629.210.016
|% 3,52
|
|YKBNK
|3,96
|380.670.049
|% 1,28
|
|PETKM
|8,82
|653.758.686
|% 1,85
|
|KRDMD
|14,97
|1.040.349.187
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,28
|148.786.468
|% 1,79
|
|ODAS
|1,62
|89.014.432
|% 0,62
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8438
|14,8506
|% 0,41
|
|Euro
|16,4232
|16,4370
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,4660
|19,5636
|% 0,17
|
|Frank
|15,8830
|15,9787
|% 0,46
|
|Riyal
|3,9465
|3,9663
|% 0,40
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|1,94
|
|Altın Gr.
|918
|918
|4,20
|
|Cumhuriyet
|6.084
|6.176
|26,00
|
|Tam
|6.055
|6.205
|25,03
|
|Yarım
|2.926
|3.002
|12,10
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|6,05
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,58
|