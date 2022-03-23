***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2022 09:46
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.03.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.222571 TL dir. 22.03.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.34 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 22.03.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012171
BIST
11:522.188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,45
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.184
11:5214,8263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0040
|Açılış
|: 14,8130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8382
En Düşük
14,7784
11:5216,3333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0258
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,3179
11:52916,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,53
|Açılış
|: 916,65
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
917,31
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler11:51
|ENSRI
|16,94
|31.152.503
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|20.951.634
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.118.258
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,28
|74.899.414
|% 9,31
|
|IDEAS
|25,20
|21.245.993
|% 8,43
|
|ISBIR
|50,45
|409.755
|% -9,99
|
|PKENT
|258,20
|63.375.499
|% -9,97
|
|SERVE
|13,70
|414.425
|% -7,12
|
|AYEN
|11,33
|41.722.594
|% -4,71
|
|ORMA
|28,60
|57.543
|% -4,67
|
|GARAN
|12,07
|1.338.801.763
|% 1,17
|
|THYAO
|28,62
|962.678.393
|% 0,35
|
|KRDMD
|15,31
|648.099.457
|% 0,33
|
|EREGL
|33,48
|582.231.237
|% -0,95
|
|SISE
|14,23
|409.099.190
|% -0,84
|
|GARAN
|12,07
|1.338.801.763
|% 1,17
|
|YKBNK
|4,06
|333.185.661
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,37
|173.926.077
|% 1,28
|
|ODAS
|1,65
|87.912.445
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,31
|648.099.457
|% 0,33
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8148
|14,8192
|% -0,02
|
|Euro
|16,3215
|16,3317
|% -0,17
|
|Sterlin
|19,5415
|19,6395
|% -0,34
|
|Frank
|15,7930
|15,8882
|% -0,25
|
|Riyal
|3,9382
|3,9579
|% -0,08
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|5,46
|
|Altın Gr.
|916
|917
|0,55
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,06
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|0,10
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,24
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:05METRO
Yüzde 4.46 oranında artışla 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 780, 846 adet işlem
-
12:04AKSA
Yüzde 6.29 oranında artışla 39.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 588, 969 adet işlem
-
12:03EGSER
Yüzde 4.65 oranında artışla 22.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 594, 111 adet işlem
-
12:02ISYAT
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 880, 331 adet işlem
-
12:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 38 kaybederek (% -0.06 ) 2, 442