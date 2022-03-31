***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2022 09:41
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.184851 TL dir. 30.03.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.40 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 30.03.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014286
BIST
18:052.230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.234
En Düşük
2.213
18:0514,6597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0066
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6725
En Düşük
14,5922
18:0516,4127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0586
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4149
En Düşük
16,3063
18:05907,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,44
|Açılış
|: 907,56
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CIMSA
|36,08
|89.456.972
|% 4,28
|
|BOBET
|5,10
|75.573.594
|% 2,92
|
|EGEEN
|1.759,20
|24.242.008
|% 1,38
|
|AFYON
|3,51
|15.057.753
|% 1,30
|
|SILVR
|7,33
|11.280.851
|% 0,00
|
|SILVR
|7,33
|11.280.851
|% 0,00
|
|TATGD
|11,75
|21.485.385
|% 0,00
|
|YUNSA
|18,06
|6.077.826
|% 0,00
|
|TUPRS
|206,40
|562.547.178
|% 0,00
|
|VESTL
|25,78
|195.570.004
|% 0,00
|
|THYAO
|32,18
|5.314.590.083
|% 0,00
|
|GARAN
|12,19
|2.150.831.869
|% 0,00
|
|ASELS
|24,38
|1.899.794.792
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,95
|1.411.023.194
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 0,00
|
|ODAS
|1,68
|548.070.618
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,37
|500.243.166
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,15
|214.263.430
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|135.601.683
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6563
|14,6597
|% 0,05
|
|Euro
|16,3861
|16,4127
|% 0,36
|
|Sterlin
|19,2003
|19,2966
|% 0,00
|
|Frank
|15,8076
|15,9028
|% -0,04
|
|Riyal
|3,8971
|3,9166
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-6,34
|
|Altın Gr.
|907
|908
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|-0,11
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,60
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DESA
Yüzde 7.72 oranında artışla 14.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 836, 671 adet işlem
-
17:58MAVI
Yüzde 4.39 oranında artışla 77.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 924 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 85 artarak (% 1.00 ) 2, 002
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISFIN, AKFGY, ULUSE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CEOEM, KENT, DZGYO, UZERB