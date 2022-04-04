***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2022 12:03
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.04.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.19125 TL dir. 01.04.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.34 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 01.04.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015365
BIST
11:542.278
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 26,60
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.282
En Düşük
2.264
11:5414,7171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0336
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
11:5416,2408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0229
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
11:54912,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,74
|Açılış
|: 912,89
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler11:52
|IPEKE
|18,95
|129.727.450
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.157.513
|% 9,95
|
|LIDER
|20,50
|2.871.394
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|38.379.706
|% 9,86
|
|DAPGM
|22,46
|148.890.171
|% 9,45
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|INFO
|8,20
|14.669.092
|% -3,98
|
|PAPIL
|19,97
|10.374.439
|% -3,71
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|SONME
|34,66
|2.792.232
|% -2,75
|
|GARAN
|12,46
|1.291.128.328
|% 0,08
|
|ASELS
|25,34
|1.248.783.764
|% 2,26
|
|SISE
|16,26
|1.224.756.117
|% 5,79
|
|KOZAL
|157,50
|1.186.262.024
|% 8,77
|
|KOZAA
|28,56
|1.005.566.306
|% 8,51
|
|EKGYO
|2,51
|781.875.735
|% 5,02
|
|KARSN
|5,81
|879.214.187
|% -2,68
|
|GARAN
|12,46
|1.291.128.328
|% 0,08
|
|DOHOL
|3,44
|343.165.332
|% 3,61
|
|AKBNK
|7,40
|713.567.156
|% 1,23
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7074
|14,7209
|% 0,25
|
|Euro
|16,2272
|16,2423
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,2374
|19,3339
|% 0,21
|
|Frank
|15,8075
|15,9027
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9088
|3,9284
|% 0,16
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|5,32
|
|Altın Gr.
|913
|913
|3,72
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.113
|-15,00
|
|Tam
|6.023
|6.173
|28,80
|
|Yarım
|2.911
|2.986
|13,94
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|6,97
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,42
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:07EKGYO
Yüzde 4.60 oranında artışla 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 319, 574, 861 adet işlem
-
12:06EDATA
Yüzde 4.78 oranında artışla 21.06 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 858 adet işlem
-
12:05KOZAL
Yüzde 8.63 oranında artışla 157.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 723, 960 adet işlem
-
12:04XU100
Endeks 2, 279 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 17, 569.00 milyon TL de
-
12:04DAPGM
Yüzde 9.36 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 720, 110 adet işlem