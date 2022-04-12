***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2022 10:53
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.04.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.250373 TL dir. 11.04.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.31 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 11.04.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmam
BIST
10:402.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -10,45
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.428
10:4014,6821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0200
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,6855
En Düşük
14,6447
10:4015,9685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 15,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
15,9894
En Düşük
15,9215
10:40922,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,82
|Açılış
|: 922,93
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler10:38
|CLEBI
|257,60
|68.145.382
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|OYYAT
|52,50
|8.908.683
|% 9,92
|
|KERVN
|0,65
|457.917
|% 8,33
|
|SANKO
|12,26
|34.547.321
|% 7,64
|
|OYLUM
|2,33
|1.457.246
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|10.178.584
|% -10,00
|
|GZNMI
|35,80
|7.081.837
|% -9,37
|
|BRMEN
|2,04
|130.805
|% -8,93
|
|CASA
|128,00
|272.896
|% -7,25
|
|THYAO
|36,72
|1.214.350.478
|% 1,55
|
|KRDMD
|16,35
|705.180.543
|% 0,99
|
|GARAN
|13,73
|646.874.866
|% -1,08
|
|DOHOL
|3,82
|646.496.964
|% -2,80
|
|YKBNK
|4,98
|624.800.999
|% -0,80
|
|DOHOL
|3,82
|646.496.964
|% -2,80
|
|EKGYO
|2,70
|393.114.185
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,98
|624.800.999
|% -0,80
|
|TSKB
|1,72
|125.163.978
|% -1,15
|
|ODAS
|2,20
|153.651.147
|% 0,92
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6741
|14,6774
|% 0,10
|
|Euro
|15,9483
|15,9688
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,0365
|19,1319
|% -0,05
|
|Frank
|15,6591
|15,7534
|% -0,16
|
|Riyal
|3,9018
|3,9213
|% 0,09
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|2,37
|
|Altın Gr.
|923
|924
|2,42
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,75
|
Seans Raporu
10:38
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10:51AVTUR
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 371 adet işlem
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10:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 17 kaybederek (% -0.19 ) 2, 198
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10:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, OYLUM, OYYAT, CLEBI