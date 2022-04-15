***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2022 12:59
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.04.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.25498 TL dir. 14.04.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 5.43 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 14.04.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021058
BIST
15:252.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 7,14
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.485
En Düşük
2.472
15:2514,6311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0274
|Açılış
|: 14,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
15:2515,8446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0068
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
15:25926,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 926,91
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler15:25
|IHAAS
|16,94
|18.291.766
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.198.821
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.179.284
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,18
|69.690.540
|% 9,26
|
|ERSU
|4,91
|52.036.580
|% -7,36
|
|HEKTS
|21,70
|619.668.782
|% -5,82
|
|OYLUM
|2,34
|6.107.876
|% -4,10
|
|SELGD
|4,24
|1.872.003
|% -3,85
|
|IDGYO
|2,10
|4.073.168
|% -3,23
|
|THYAO
|37,42
|1.315.264.225
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,93
|1.258.156.591
|% -1,68
|
|GARAN
|13,71
|1.245.353.735
|% 0,07
|
|SAHOL
|21,72
|860.663.617
|% 0,00
|
|SISE
|17,40
|729.150.396
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,93
|1.258.156.591
|% -1,68
|
|TSKB
|1,87
|483.029.667
|% 1,08
|
|ODAS
|2,33
|399.345.287
|% 0,87
|
|YKBNK
|5,14
|628.924.108
|% 0,00
|
|KARSN
|5,46
|513.446.429
|% 1,49
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6249
|14,6311
|% 0,19
|
|Euro
|15,8188
|15,8446
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,0637
|19,1593
|% 0,07
|
|Frank
|15,4658
|15,5590
|% 0,18
|
|Riyal
|3,8898
|3,9093
|% 0,15
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,07
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|
Seans Raporu
15:25
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-
15:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, HALKB, KCHOL
-
15:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 27 artarak (% 0.15 ) 2, 235
-
15:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MANAS, IHAAS, OYYAT, SUMAS, PEKGY
-
15:38
MZHLD, ASUZU, PAMEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:38
OYLUM, ERSU, HEKTS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında