***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2022 10:13
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.04.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değa fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 15.04.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021410
BIST
12:232.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,72
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
12:2314,6460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0137
|Açılış
|: 14,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6498
En Düşük
14,6093
12:2315,8217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0047
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
12:23938,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,53
|Açılış
|: 938,71
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
939,00
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler12:23
|OYYAT
|59,50
|3.953.180
|% 9,98
|
|OYAYO
|6,99
|4.167.490
|% 9,91
|
|MEPET
|3,49
|18.571.382
|% 9,75
|
|YKSLN
|9,45
|47.882.128
|% 8,87
|
|MERIT
|38,50
|24.212.323
|% 8,21
|
|MMCAS
|3,61
|105.488
|% -9,98
|
|KAPLM
|56,00
|4.901.113
|% -4,92
|
|DIRIT
|3,04
|41.821
|% -4,70
|
|KARYE
|16,50
|136.497.499
|% -4,46
|
|ISGYO
|12,64
|54.165.379
|% -4,24
|
|GARAN
|14,06
|1.563.991.419
|% 1,15
|
|THYAO
|37,84
|1.304.390.835
|% 0,26
|
|KOZAL
|173,50
|958.155.676
|% 2,24
|
|YKBNK
|5,20
|893.271.170
|% 0,19
|
|ASELS
|27,88
|866.867.997
|% 1,23
|
|TSKB
|1,95
|373.647.880
|% 3,72
|
|YKBNK
|5,20
|893.271.170
|% 0,19
|
|ODAS
|2,40
|327.304.183
|% 3,45
|
|SKBNK
|1,20
|138.262.251
|% 1,69
|
|GARAN
|14,06
|1.563.991.419
|% 1,15
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6445
|14,6460
|% 0,09
|
|Euro
|15,8106
|15,8217
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,0072
|19,1025
|% -0,26
|
|Frank
|15,4572
|15,5503
|% 0,04
|
|Riyal
|3,8938
|3,9133
|% 0,09
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.994
|18,73
|
|Altın Gr.
|939
|939
|9,53
|
|Cumhuriyet
|6.211
|6.304
|63,00
|
|Tam
|6.183
|6.337
|65,16
|
|Yarım
|2.988
|3.065
|31,52
|
|Çeyrek
|1.499
|1.533
|15,76
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,53
|