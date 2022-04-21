***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2022 10:25
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 20.04.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.299255 TL dir. 20.04.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.05 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını a
10:292.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,94
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.545
En Düşük
2.531
10:2914,6789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0076
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6864
En Düşük
14,6564
10:2916,0609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1290
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0609
En Düşük
15,8826
10:29921,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,07
|Açılış
|: 921,31
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
919,65
BIST En Aktif Hisseler10:27
|DAGHL
|23,28
|4.872.243
|% 9,81
|
|DAGI
|3,81
|63.443.740
|% 7,63
|
|TRGYO
|7,67
|45.448.951
|% 6,23
|
|DESPC
|12,63
|9.912.930
|% 6,13
|
|TUCLK
|14,28
|20.330.928
|% 5,23
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|MEPET
|3,42
|1.333.426
|% -6,04
|
|HUNER
|3,20
|24.439.282
|% -5,04
|
|AVGYO
|2,97
|5.350.480
|% -4,81
|
|IHAAS
|16,75
|723.948
|% -4,29
|
|EKGYO
|3,02
|760.547.933
|% 3,78
|
|THYAO
|38,90
|599.206.571
|% 0,10
|
|GARAN
|14,26
|348.982.262
|% 0,49
|
|YKBNK
|5,35
|336.727.739
|% 0,75
|
|KRDMD
|16,23
|308.578.361
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,02
|760.547.933
|% 3,78
|
|YKBNK
|5,35
|336.727.739
|% 0,75
|
|ODAS
|2,57
|156.453.760
|% -1,53
|
|DOHOL
|3,88
|135.606.215
|% 1,04
|
|VAKBN
|4,43
|145.456.827
|% 0,68
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6741
|14,6796
|% 0,06
|
|Euro
|16,0326
|16,0517
|% 0,75
|
|Sterlin
|19,1261
|19,2220
|% 0,06
|
|Frank
|15,4287
|15,5217
|% 0,15
|
|Riyal
|3,9021
|3,9216
|% 0,06
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-5,62
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|-0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,26
|
Seans Raporu
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