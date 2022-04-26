***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2022 09:45
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.04.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.318504 TL dir. 25.04.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.70 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 25.04.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023688
BIST
10:262.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,05
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.507
En Düşük
2.498
10:2614,7910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0233
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,8004
En Düşük
14,7663
10:2615,8127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0210
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,8780
En Düşük
15,7990
10:26902,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,55
|Açılış
|: 902,90
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler10:24
|ACSEL
|43,12
|24.888.065
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,34
|20.087.137
|% 9,86
|
|ESCOM
|8,93
|6.192.168
|% 7,59
|
|EUHOL
|2,83
|1.813.204
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,93
|9.385.391
|% -3,90
|
|LIDFA
|6,12
|4.540.696
|% -3,62
|
|ATLAS
|1,36
|820.209
|% -3,55
|
|THYAO
|40,64
|912.638.212
|% 2,63
|
|KRDMD
|15,50
|617.433.246
|% 2,92
|
|TUPRS
|253,80
|460.452.994
|% -2,16
|
|SISE
|18,07
|317.779.823
|% 0,78
|
|EREGL
|35,18
|281.819.204
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,79
|146.296.480
|% 1,09
|
|ODAS
|2,51
|116.178.756
|% 1,21
|
|KRDMD
|15,50
|617.433.246
|% 2,92
|
|YKBNK
|5,17
|205.405.624
|% 0,78
|
|THYAO
|40,64
|912.638.212
|% 2,63
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7840
|14,7922
|% 0,17
|
|Euro
|15,8004
|15,8145
|% -0,12
|
|Sterlin
|18,7435
|18,8375
|% -0,17
|
|Frank
|15,3441
|15,4365
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9294
|3,9491
|% 0,03
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|0,92
|
|Altın Gr.
|905
|905
|2,87
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,50
|
Seans Raporu
10:24
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-
10:39BIOEN
Yüzde 4.17 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 349, 923 adet işlem
-
10:38KRDMA
Yüzde 4.49 oranında artışla 13.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 648, 442 adet işlem
-
10:37AYGAZ
Yüzde 4.88 oranında artışla 35.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 003, 497 adet işlem
-
10:35XU100
Endeks 2, 503 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 6, 042.00 milyon TL de
-
10:34KRDMA
Yüzde 4.57 oranında artışla 13.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 581, 947 adet işlem