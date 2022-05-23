***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.05.2022 11:19
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.05.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.351915 TL dir. 20.05.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 8.35 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 20.05.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031677
BIST
11:332.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 17,22
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.385
11:3315,9251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0523
|Açılış
|: 15,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,8601
11:3316,9522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1511
|Açılış
|: 16,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
16,9759
En Düşük
16,8034
11:33953,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 11,38
|Açılış
|: 953,98
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,52
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler11:33
|IMASM
|51,55
|6.986.628
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.686.449
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|12.351.396
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|MZHLD
|46,76
|2.440.404
|% 8,24
|
|SNKRN
|25,44
|265.644
|% -9,98
|
|POLTK
|645,80
|16.091.629
|% -8,14
|
|ERSU
|3,96
|7.485.478
|% -7,69
|
|SELVA
|10,35
|5.706.225
|% -7,17
|
|MRGYO
|1,24
|13.789.379
|% -6,77
|
|THYAO
|42,80
|906.823.368
|% -0,14
|
|KARSN
|5,92
|695.105.998
|% 5,15
|
|GARAN
|16,38
|638.554.848
|% 0,80
|
|ASELS
|23,40
|625.360.276
|% 2,72
|
|SISE
|19,37
|474.493.525
|% -0,26
|
|SKBNK
|1,28
|268.487.738
|% 6,67
|
|KARSN
|5,92
|695.105.998
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,38
|363.065.520
|% 1,15
|
|TSKB
|1,98
|105.766.696
|% 2,59
|
|AKBNK
|8,14
|337.817.431
|% 1,24
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9194
|15,9251
|% 0,33
|
|Euro
|16,9283
|16,9522
|% 0,90
|
|Sterlin
|19,9765
|20,0767
|% 1,06
|
|Frank
|16,3573
|16,4558
|% 0,85
|
|Riyal
|4,2395
|4,2607
|% 0,49
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|15,54
|
|Altın Gr.
|952
|953
|10,00
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,15
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,18
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,20
|
Seans Raporu
11:33
daha fazla
-
11:48DERHL
Yüzde 9.90 oranında artışla 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 522, 671 adet işlem
-
11:46INTEM
Yüzde 4.48 oranında artışla 58.30 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 909 adet işlem
-
11:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 52 artarak (% 0.78 ) 2, 652
-
11:44XU100
Endeks 2, 390 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 9, 553.00 milyon TL de
-
11:44FENER
Yüzde 5.46 oranında artışla 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 396, 775 adet işlem