***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2022 12:05
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.05.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.367674 TL dir. 24.05.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 8.13 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 24.05.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032283
BIST
14:582.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 11,78
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
14:5816,3329
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2571
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
14:5817,4161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1195
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
14:58973,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,78
|Açılış
|: 973,02
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler14:58
|DAGHL
|27,06
|5.089.102
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|537.088.517
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|54.073.806
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|37.660.681
|% 9,95
|
|KGYO
|5,23
|20.390.472
|% 9,87
|
|MEPET
|4,07
|23.508.936
|% -9,96
|
|NUGYO
|5,72
|46.371.554
|% -6,69
|
|SELVA
|8,80
|26.897.636
|% -6,38
|
|DOGUB
|4,47
|22.719.669
|% -5,89
|
|SEYKM
|7,27
|29.571.711
|% -5,46
|
|SISE
|20,44
|1.974.006.276
|% 3,13
|
|THYAO
|41,76
|1.663.845.868
|% -0,95
|
|GARAN
|14,53
|1.343.690.494
|% -1,88
|
|ASELS
|23,62
|1.160.183.161
|% 2,43
|
|SAHOL
|19,74
|730.847.767
|% 0,20
|
|SISE
|20,44
|1.974.006.276
|% 3,13
|
|GARAN
|14,53
|1.343.690.494
|% -1,88
|
|EKGYO
|2,56
|221.721.085
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,35
|339.562.554
|% -0,68
|
|KARSN
|5,79
|374.121.701
|% -1,19
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3243
|16,3329
|% 1,60
|
|Euro
|17,3958
|17,4161
|% 0,69
|
|Sterlin
|20,3106
|20,4124
|% 0,95
|
|Frank
|16,8586
|16,9601
|% 1,00
|
|Riyal
|4,3349
|4,3566
|% 1,30
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-10,87
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,68
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.439
|6.602
|61,82
|
|Yarım
|3.112
|3.193
|29,90
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|14,95
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,81
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,15
|
Seans Raporu
14:58
daha fazla
-
15:12KGYO
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 950, 805 adet işlem
-
15:11LIDFA
Yüzde 7.43 oranında artışla 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 294, 290 adet işlem
-
15:10DERIM
Yüzde 4.04 oranında artışla 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 348, 219 adet işlem
-
15:09OYLUM
Yüzde 4.12 oranında artışla 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 859, 679 adet işlem
-
15:07GWIND
Yüzde 4.20 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 273, 412 adet işlem