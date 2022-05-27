***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2022 09:43
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.05.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.408166 TL dir. 26.05.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.86 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 26.05.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032860
BIST
11:052.470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 18,86
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.454
11:0516,3976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0488
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,3983
En Düşük
16,3130
11:0517,6110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0514
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
11:05978,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,17
|Açılış
|: 978,96
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
979,82
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler11:02
|RODRG
|17,60
|3.086.087
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|AKSA
|53,30
|114.471.342
|% 7,85
|
|KNFRT
|6,85
|7.823.667
|% 7,70
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|AKFGY
|2,91
|60.892.825
|% -4,28
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|MEPET
|3,56
|9.288.537
|% -3,00
|
|OZGYO
|2,08
|12.825.973
|% -2,35
|
|THYAO
|44,58
|1.072.944.344
|% 0,27
|
|KARSN
|6,65
|736.185.278
|% 3,91
|
|EREGL
|33,50
|673.260.535
|% 3,33
|
|KRDMD
|14,93
|566.416.850
|% 1,91
|
|KOZAL
|193,40
|388.198.042
|% -0,15
|
|KARSN
|6,65
|736.185.278
|% 3,91
|
|DOHOL
|3,84
|278.737.171
|% 2,13
|
|SKBNK
|1,30
|78.865.179
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,62
|149.845.805
|% 0,38
|
|TSKB
|2,07
|83.201.159
|% 1,47
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3845
|16,3925
|% 0,27
|
|Euro
|17,5917
|17,6008
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,6108
|20,7142
|% 0,31
|
|Frank
|17,0000
|17,1024
|% 0,13
|
|Riyal
|4,3545
|4,3763
|% 0,23
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|7,40
|
|Altın Gr.
|978
|978
|5,38
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,10
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,08
|
Seans Raporu
11:02
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11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 49 artarak (% 0.53 ) 2, 747
-
11:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, KARSN, GUSGR
-
11:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KARSN, TRKCM
-
11:18XU100
Endeks 2, 469 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 9, 181.00 milyon TL de
-
11:18EUHOL
Yüzde 4.12 oranında artışla 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 773, 085 adet işlem