***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.06.2022 11:13
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.06.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.444021 TL dir. 03.06.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.69 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 03.06.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034789
BIST
11:022.646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 44,54
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.646
En Düşük
2.620
11:0216,5794
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1651
|Açılış
|: 16,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5400
|
16,5833
En Düşük
15,9954
11:0217,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2613
|Açılış
|: 17,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7500
|
17,8712
En Düşük
17,3505
11:02987,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,84
|Açılış
|: 987,04
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
988,55
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler11:00
|TETMT
|256,50
|5.079.934
|% 9,99
|
|KAPLM
|62,65
|442.058
|% 9,91
|
|FLAP
|4,07
|33.108.275
|% 8,82
|
|KNFRT
|7,84
|8.412.325
|% 8,44
|
|RODRG
|16,85
|1.117.705
|% 7,46
|
|EPLAS
|18,04
|23.128.205
|% -8,93
|
|EMNIS
|21,60
|75.600
|% -5,01
|
|DIRIT
|2,54
|15.456
|% -4,51
|
|MZHLD
|85,00
|1.190.425
|% -4,23
|
|OYLUM
|2,43
|1.278.869
|% -2,80
|
|SASA
|44,88
|1.212.591.738
|% 2,23
|
|THYAO
|48,52
|942.999.099
|% 1,13
|
|SISE
|21,60
|912.242.230
|% 3,75
|
|EREGL
|35,26
|514.332.025
|% 2,14
|
|TUPRS
|282,80
|482.423.093
|% 3,10
|
|EKGYO
|2,84
|240.665.472
|% 2,16
|
|ODAS
|2,93
|185.422.738
|% 4,64
|
|DOHOL
|4,04
|214.487.415
|% 2,54
|
|SKBNK
|1,26
|58.313.676
|% 1,61
|
|TSKB
|2,26
|104.088.406
|% 2,26
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5757
|16,5796
|% 1,01
|
|Euro
|17,8442
|17,8853
|% 1,64
|
|Sterlin
|20,7349
|20,8389
|% 1,46
|
|Frank
|17,1737
|17,2771
|% 1,08
|
|Riyal
|4,4057
|4,4278
|% 0,98
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|1,46
|
|Altın Gr.
|987
|988
|10,31
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-50,00
|
|Tam
|6.502
|6.666
|-33,57
|
|Yarım
|3.143
|3.225
|-16,24
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|-8,12
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,30
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|0,29
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,49
|
Seans Raporu
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11:15ULUUN
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11:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 29 artarak (% 1.55 ) 2, 375
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