***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2022 09:48
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.06.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.438152 TL dir. 07.06.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.67 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 07.06.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035634
BIST
10:172.678
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 29,70
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.679
En Düşük
2.659
10:1717,0778
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,3236
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
17,1089
En Düşük
16,7519
10:1717,9250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1650
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9600
En Düşük
17,8600
10:171.015,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 17,93
|Açılış
|: 1.015,75
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.017,22
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler10:17
|HATEK
|7,98
|5.495.205
|% 8,23
|
|FONET
|11,81
|10.739.149
|% 6,78
|
|SEGYO
|1,28
|113.758.823
|% 5,79
|
|PGSUS
|166,70
|134.810.539
|% 5,57
|
|ULUUN
|21,70
|88.069.482
|% 5,34
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|TETMT
|245,80
|5.240.863
|% -6,50
|
|RYSAS
|8,55
|8.832.842
|% -5,73
|
|RYGYO
|4,72
|5.516.276
|% -4,65
|
|THYAO
|49,86
|1.122.170.234
|% 2,89
|
|SISE
|23,50
|531.616.186
|% 1,82
|
|KRDMD
|15,56
|353.464.501
|% 2,91
|
|PETKM
|10,58
|287.825.326
|% 1,73
|
|EREGL
|35,50
|256.494.226
|% 2,31
|
|SEGYO
|1,28
|113.758.823
|% 5,79
|
|PETKM
|10,58
|287.825.326
|% 1,73
|
|ODAS
|3,07
|78.085.219
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,86
|69.485.943
|% 0,70
|
|KRDMD
|15,56
|353.464.501
|% 2,91
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0364
|17,0778
|% 1,93
|
|Euro
|17,9150
|17,9250
|% 0,93
|
|Sterlin
|21,4099
|21,5173
|% 1,82
|
|Frank
|17,4579
|17,5631
|% 1,76
|
|Riyal
|4,5421
|4,5648
|% 2,00
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-5,46
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|18,56
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,11
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,18
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,29
|
Seans Raporu
10:17
daha fazla
-
10:32SEGYO
Yüzde 7.44 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 771, 974 adet işlem
-
10:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, ISCTR, HEKTS
-
10:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, THYAO
-
10:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 32 artarak (% 1.19 ) 2, 407
-
10:31
FONET, ULUUN, PGSUS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında