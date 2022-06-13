***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2022 10:26
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 10.06.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.404002 TL dir. 10.06.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.35 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayıml
10:342.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,97
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.530
10:3417,2351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1247
|Açılış
|: 17,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9900
|
17,2801
En Düşük
17,0425
10:3418,0658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0542
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8500
|
18,2021
En Düşük
17,8779
10:341.030,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,79
|Açılış
|: 1.030,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.030,22
BIST En Aktif Hisseler10:34
|CASA
|130,90
|9.843.669
|% 10,00
|
|UFUK
|55,45
|2.228.164
|% 9,91
|
|ARZUM
|18,94
|25.134.629
|% 7,98
|
|BERA
|13,48
|126.077.865
|% 7,84
|
|KRTEK
|18,86
|8.183.984
|% 6,19
|
|TSGYO
|5,72
|22.632.915
|% -5,92
|
|ETYAT
|2,64
|152.816
|% -5,04
|
|ULUUN
|19,98
|33.006.825
|% -3,85
|
|TETMT
|227,40
|2.123.467
|% -3,11
|
|SOKM
|13,53
|40.490.384
|% -3,08
|
|THYAO
|46,98
|988.053.634
|% 0,60
|
|SISE
|22,28
|328.092.493
|% 0,27
|
|EREGL
|32,48
|323.271.887
|% -2,29
|
|SASA
|43,50
|278.839.415
|% -1,05
|
|KRDMD
|13,79
|237.913.243
|% -1,43
|
|DOHOL
|4,10
|237.787.131
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,59
|130.160.380
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,73
|139.941.143
|% -0,42
|
|TSKB
|2,41
|60.035.088
|% 0,42
|
|SEGYO
|1,19
|27.659.037
|% 2,59
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2208
|17,2351
|% 0,73
|
|Euro
|18,0270
|18,0658
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,0455
|21,1511
|% 0,19
|
|Frank
|17,3261
|17,4305
|% 0,46
|
|Riyal
|4,5787
|4,6017
|% 0,69
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-14,56
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|0,79
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|144,00
|
|Tam
|6.770
|6.942
|13,45
|
|Yarım
|3.272
|3.358
|6,50
|
|Çeyrek
|1.641
|1.679
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|-0,10
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,50
|