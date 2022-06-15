***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2022 09:55
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.06.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.428186 TL dir. 14.06.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.14 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 14.06.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037333
BIST
10:412.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 9,12
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.520
En Düşük
2.503
10:4117,2668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
10:4118,0875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0784
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1298
En Düşük
17,9589
10:411.012,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,96
|Açılış
|: 1.012,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.012,63
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler10:41
|UFUK
|67,00
|1.110.927
|% 9,93
|
|PAPIL
|15,00
|52.518.081
|% 8,70
|
|RTALB
|16,06
|53.900.728
|% 8,59
|
|GLRYH
|3,30
|19.110.188
|% 8,20
|
|MEGAP
|6,89
|25.058.279
|% 6,16
|
|TSGYO
|4,45
|2.726.978
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|7.557.746
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|48.000
|% -7,69
|
|GARFA
|14,79
|1.048.028
|% -3,40
|
|HEDEF
|6,93
|2.235.701
|% -3,08
|
|THYAO
|47,02
|644.068.198
|% 0,34
|
|EREGL
|30,64
|350.479.835
|% 0,72
|
|SASA
|44,48
|334.941.544
|% -0,18
|
|SISE
|22,00
|304.499.733
|% 0,27
|
|ASELS
|23,44
|233.871.371
|% 0,69
|
|TSKB
|2,16
|85.140.436
|% -1,82
|
|CEMAS
|1,44
|54.275.085
|% 4,35
|
|EKGYO
|2,59
|93.993.010
|% 0,39
|
|YKBNK
|4,59
|162.936.996
|% -0,65
|
|ISCTR
|4,67
|165.292.911
|% -2,71
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2635
|17,2668
|% 0,01
|
|Euro
|18,0657
|18,0875
|% 0,44
|
|Sterlin
|20,7101
|20,8140
|% 0,25
|
|Frank
|17,2178
|17,3215
|% 0,25
|
|Riyal
|4,5873
|4,6103
|% -0,04
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|10,50
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|6,84
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.716
|6.820
|32,00
|
|Yarım
|3.297
|3.336
|16,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.667
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,30
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,86
|0,16
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,02
|
Seans Raporu
10:41
daha fazla
-
10:56XU100
Endeks 2, 517 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 5, 504.00 milyon TL de
-
10:56MEGAP
Yüzde 6.63 oranında artışla 6.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 750, 643 adet işlem
-
10:56MEGAP
Yüzde 6.63 oranında artışla 6.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 750, 643 adet işlem
-
10:54CEMAS
Yüzde 4.35 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 973, 378 adet işlem
-
10:52IDEAS
Yüzde 5.33 oranında artışla 20.74 lira fiyatla işlem gören hissede 489, 500 adet işlem