***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2022 11:23
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.06.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.428041 TL dir. 15.06.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 6.98 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 15.06.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037601
BIST
14:302.483
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -47,72
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
14:3017,3270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0893
|Açılış
|: 17,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3270
En Düşük
17,1975
14:3018,0666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0470
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
14:301.014,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,76
|Açılış
|: 1.014,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler14:28
|YGGYO
|22,38
|14.698.546
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,78
|117.921.548
|% 7,42
|
|BRKO
|1,60
|2.086.314
|% 6,67
|
|GLBMD
|6,60
|3.548.346
|% 6,45
|
|EUREN
|25,32
|168.250.005
|% 6,21
|
|DOBUR
|49,50
|3.612.594
|% -10,00
|
|RAYSG
|12,10
|2.628.990
|% -6,49
|
|FONET
|13,92
|104.361.896
|% -6,14
|
|HEDEF
|6,74
|13.863.909
|% -5,87
|
|TIRE
|19,38
|39.093.471
|% -4,91
|
|THYAO
|47,36
|3.646.675.089
|% -2,23
|
|SASA
|45,90
|2.289.688.095
|% 2,64
|
|EREGL
|29,34
|2.023.134.610
|% -2,07
|
|SISE
|21,16
|1.226.573.210
|% -2,94
|
|KRDMD
|13,05
|823.671.983
|% -1,14
|
|EKGYO
|2,54
|377.787.098
|% -2,31
|
|YKBNK
|4,63
|590.765.318
|% -2,73
|
|DOHOL
|3,93
|442.933.965
|% -4,38
|
|TSKB
|2,10
|212.450.702
|% -2,33
|
|ODAS
|2,93
|271.996.618
|% 0,00
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3153
|17,3270
|% 0,52
|
|Euro
|18,0323
|18,0666
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,8579
|20,9625
|% -0,22
|
|Frank
|17,5827
|17,6886
|% 1,90
|
|Riyal
|4,6013
|4,6243
|% 0,54
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-12,76
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|7,00
|
|Tam
|6.731
|6.827
|-44,00
|
|Yarım
|3.305
|3.339
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.669
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,47
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|-0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,58
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:45FONET
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 272, 589 adet işlem
-
14:43FONET
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 13.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 263, 134 adet işlem
-
14:42XU100
Endeks 2, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 9 altında . İşlem hacmi 23, 512.00 milyon TL de
-
14:42TIRE
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 19.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 999, 489 adet işlem
-
14:41TIRE
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 19.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 991, 579 adet işlem