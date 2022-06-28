***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2022 14:16
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.06.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.501408 TL dir. 27.06.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 7.51 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 27.06.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039661
BIST
17:012.519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -10,40
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.517
17:0116,6268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1009
|Açılış
|: 16,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:0117,5078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0186
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
17:01974,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,56
|Açılış
|: 974,41
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:01
|BMSCH
|10,34
|90.878.706
|% 10,00
|
|DOKTA
|34,98
|8.544.572
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.988.845
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.606.163
|% 9,96
|
|IHAAS
|26,52
|19.740.526
|% -8,99
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,36
|97.926.936
|% -7,97
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,41
|137.674.942
|% -5,72
|
|THYAO
|49,40
|4.586.617.067
|% -0,32
|
|SISE
|21,92
|1.323.780.998
|% 1,20
|
|EREGL
|27,86
|1.193.157.375
|% 0,07
|
|SAHOL
|20,38
|1.077.145.689
|% 0,69
|
|KRDMD
|12,01
|932.568.425
|% -2,45
|
|YKBNK
|4,57
|831.049.180
|% -1,72
|
|ODAS
|3,16
|531.525.645
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,65
|436.630.241
|% 2,71
|
|TSKB
|2,11
|326.870.716
|% -0,47
|
|AKBNK
|8,47
|815.432.796
|% -0,47
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6203
|16,6268
|% 0,61
|
|Euro
|17,4853
|17,5078
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,2746
|20,3762
|% 0,28
|
|Frank
|17,3108
|17,4151
|% 0,54
|
|Riyal
|4,4192
|4,4414
|% 0,64
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-2,93
|
|Altın Gr.
|976
|976
|6,87
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.510
|6.604
|12,00
|
|Yarım
|3.191
|3.230
|6,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,08
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,05
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,52
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16PRZMA
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 681, 860 adet işlem
-
17:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 73 kaybederek (% -0.43 ) 2, 247
-
17:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOKTA, RODRG, MAKIM, ISBIR, BMSCH
-
17:15
BERA, OYAYO, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:15
SEKUR, SELVA, IHAAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında