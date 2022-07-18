***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.07.2022 12:33
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.07.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.502498 TL dir. 14.07.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9.14 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 14.07.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045717
BIST
17:082.443
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 60,40
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
17:0817,4694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0695
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:0817,7928
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2414
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:08964,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 8,66
|Açılış
|: 964,53
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:07
|RTALB
|9,24
|160.320.933
|% 10,00
|
|MAKIM
|14,71
|188.051.708
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|62.821.420
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.934.895
|% 9,92
|
|UFUK
|76,95
|2.195.772
|% 9,62
|
|GESAN
|47,50
|283.914.226
|% -7,68
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,36
|7.908.228
|% -6,95
|
|SILVR
|20,60
|66.794.451
|% -6,53
|
|PINSU
|5,86
|45.451.273
|% -6,09
|
|THYAO
|49,54
|3.472.964.847
|% 3,34
|
|EREGL
|27,18
|1.334.046.594
|% 4,70
|
|SISE
|20,58
|1.306.911.047
|% 1,18
|
|ODAS
|3,49
|936.574.464
|% 7,06
|
|SASA
|40,92
|898.398.858
|% 3,18
|
|ODAS
|3,49
|936.574.464
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|629.225.545
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,34
|600.503.335
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,24
|648.447.566
|% 4,17
|
|TSKB
|2,14
|163.344.856
|% 2,39
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4533
|17,4798
|% 0,46
|
|Euro
|17,7764
|17,7933
|% 1,38
|
|Sterlin
|20,9199
|21,0248
|% 1,64
|
|Frank
|17,8558
|17,9634
|% 0,55
|
|Riyal
|4,6411
|4,6644
|% 0,47
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|8,90
|
|Altın Gr.
|964
|965
|8,66
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.535
|6.626
|-78,00
|
|Yarım
|3.175
|3.234
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.617
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,94
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,83
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:21KARYE
Yüzde 5.98 oranında artışla 14.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 998, 130 adet işlem
-
17:19XU100
Endeks 2, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 53 üstünde . İşlem hacmi 20, 819.00 milyon TL de
-
17:19TEKTU
Yüzde 6.21 oranında artışla 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 748, 172 adet işlem
-
17:17OYAYO
Yüzde 7.91 oranında artışla 9.82 lira fiyatla işlem gören hissede 440, 215 adet işlem
-
17:16TMSN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.46 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 172, 745 adet işlem