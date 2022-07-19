***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.07.2022 10:56
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.07.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.533844 TL dir. 18.07.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9.37 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 18.07.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046270
BIST
11:132.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,45
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.465
En Düşük
2.448
11:1317,5661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1337
|Açılış
|: 17,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5661
En Düşük
17,4264
11:1317,9903
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2763
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0117
En Düşük
17,6727
11:13966,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,74
|Açılış
|: 966,29
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
966,69
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler11:10
|KLRHO
|12,55
|12.819.444
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.729.358
|% 9,98
|
|DESPC
|11,81
|6.714.115
|% 9,96
|
|RTALB
|10,10
|99.470.881
|% 9,31
|
|UFUK
|84,25
|369.352
|% 9,13
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|LIDFA
|9,38
|9.455.806
|% -4,87
|
|PENTA
|407,30
|18.475.503
|% -4,39
|
|KRSTL
|8,23
|11.654.559
|% -3,74
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|THYAO
|49,84
|1.195.478.504
|% -0,28
|
|EKGYO
|3,09
|726.579.931
|% 4,04
|
|SISE
|20,80
|535.349.160
|% 0,68
|
|ODAS
|3,52
|322.234.922
|% 0,86
|
|KCHOL
|34,42
|293.884.222
|% 0,35
|
|EKGYO
|3,09
|726.579.931
|% 4,04
|
|ODAS
|3,52
|322.234.922
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,31
|193.228.278
|% -1,82
|
|SISE
|20,80
|535.349.160
|% 0,68
|
|ZOREN
|1,95
|47.535.865
|% 0,00
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5544
|17,5661
|% 0,77
|
|Euro
|17,9738
|17,9903
|% 1,56
|
|Sterlin
|21,0282
|21,1337
|% 1,06
|
|Frank
|18,0223
|18,1309
|% 1,29
|
|Riyal
|4,6609
|4,6843
|% 0,52
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|966
|967
|6,98
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.542
|6.613
|-11,00
|
|Yarım
|3.188
|3.233
|0,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.616
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,13
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:26AKSEN
Yüzde 4.63 oranında artışla 29.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 772, 295 adet işlem
-
11:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 18 kaybederek (% -0.01 ) 2, 614
-
11:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, TRKCM
-
11:25XU100
Endeks 2, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 7, 593.00 milyon TL de
-
11:23GLRYH
Yüzde 6.86 oranında artışla 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 249, 295 adet işlem