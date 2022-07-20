***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.07.2022 11:51
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.07.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.554654 TL dir. 19.07.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9.69 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 19.07.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046745
BIST
15:572.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,05
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
15:5717,5929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0333
|Açılış
|: 17,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
15:5717,9947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0262
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
15:57967,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,94
|Açılış
|: 967,18
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ULUSE
|187,00
|8.649.826
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|13.957.288
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.826.293
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|POLTK
|746,60
|30.898.152
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,56
|127.365.029
|% -8,59
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,60
|123.616.514
|% -6,49
|
|KONYA
|1.234,50
|73.025.586
|% -6,20
|
|GWIND
|8,73
|56.911.358
|% -4,28
|
|THYAO
|50,65
|2.650.440.968
|% -0,88
|
|SISE
|21,20
|1.479.534.877
|% 0,09
|
|EREGL
|27,94
|887.173.658
|% 0,87
|
|SASA
|42,58
|785.050.319
|% 1,82
|
|KCHOL
|35,16
|764.134.082
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,98
|679.396.541
|% -1,32
|
|ODAS
|3,56
|503.684.017
|% 2,89
|
|SKBNK
|1,25
|153.004.164
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,54
|543.099.921
|% 0,22
|
|TSKB
|2,26
|226.169.083
|% 2,26
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5778
|17,5929
|% 0,19
|
|Euro
|17,9827
|17,9947
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,0182
|21,1236
|% 0,12
|
|Frank
|18,0607
|18,1695
|% 0,09
|
|Riyal
|4,6682
|4,6916
|% 0,17
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-2,12
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,15
|
|Cumhuriyet
|6.560
|6.664
|34,00
|
|Tam
|6.584
|6.637
|6,00
|
|Yarım
|3.208
|3.243
|2,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.622
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,87
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,07
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,03
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:12MNDRS
Yüzde 4.05 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 504, 339 adet işlem
-
16:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 91 artarak (% 0.18 ) 2, 674
-
16:11XU100
Endeks 2, 508 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 20, 502.00 milyon TL de
-
16:11YYLGD
Yüzde 4.96 oranında artışla 18.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 164, 757 adet işlem
-
16:10VAKKO
Yüzde 8.98 oranında artışla 18.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 421, 076 adet işlem