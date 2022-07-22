***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.07.2022 10:04
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.07.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.558572 TL dir. 21.07.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9.27 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 21.07.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047261
BIST
11:162.540
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 28,18
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.542
En Düşük
2.524
11:1617,7552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0454
|Açılış
|: 17,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
11:1618,0608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0707
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
11:16980,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,29
|Açılış
|: 980,31
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
981,81
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler11:16
|KLRHO
|16,28
|35.071.165
|% 10,00
|
|CANTE
|55,00
|25.658.945
|% 7,42
|
|EGEPO
|11,25
|7.236.116
|% 7,04
|
|TLMAN
|30,94
|21.159.203
|% 6,91
|
|ULUUN
|26,94
|254.043.111
|% 6,48
|
|YONGA
|21,68
|27.512
|% -4,07
|
|ORCAY
|17,92
|57.982.067
|% -3,86
|
|TSGYO
|4,96
|10.911.232
|% -2,94
|
|UFUK
|96,00
|3.047.922
|% -2,93
|
|TIRE
|26,08
|38.960.818
|% -2,69
|
|THYAO
|51,85
|909.337.955
|% 0,48
|
|SISE
|21,54
|759.701.758
|% 1,89
|
|EKGYO
|3,08
|270.385.932
|% 1,99
|
|ODAS
|3,68
|265.827.080
|% -0,27
|
|ULUUN
|26,94
|254.043.111
|% 6,48
|
|EKGYO
|3,08
|270.385.932
|% 1,99
|
|ODAS
|3,68
|265.827.080
|% -0,27
|
|SKBNK
|1,37
|70.908.789
|% 3,79
|
|DOHOL
|3,78
|191.061.984
|% 3,56
|
|AKFGY
|2,40
|92.603.231
|% 5,73
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7487
|17,7552
|% 0,26
|
|Euro
|18,0443
|18,0608
|% -0,39
|
|Sterlin
|21,1121
|21,2180
|% -0,44
|
|Frank
|18,2608
|18,3708
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7094
|4,7330
|% 0,17
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,58
|
|Altın Gr.
|979
|980
|0,65
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.639
|6.720
|-42,00
|
|Yarım
|3.235
|3.289
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|-0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,41
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
-
11:30PAPIL
Yüzde 4.27 oranında artışla 15.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 411, 018 adet işlem
-
11:29TLMAN
Yüzde 7.12 oranında artışla 31.00 lira fiyatla işlem gören hissede 689, 174 adet işlem
-
11:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 87 artarak (% 1.23 ) 2, 715
-
11:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, TRKCM
-
11:28XU100
Endeks 2, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 7, 246.00 milyon TL de