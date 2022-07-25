***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2022 11:56
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.07.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.567524 TL dir. 22.07.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9.13 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 22.07.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047515
BIST
16:142.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 32,09
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
16:1417,8444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1172
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
16:1418,3078
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1846
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
16:14988,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,08
|Açılış
|: 988,07
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler16:14
|INTEM
|73,15
|32.995.017
|% 10,00
|
|MIPAZ
|7,28
|33.258.174
|% 9,97
|
|NTGAZ
|8,95
|41.536.981
|% 9,95
|
|KLRHO
|17,90
|69.548.721
|% 9,95
|
|ANGEN
|34,92
|191.763.381
|% 9,95
|
|HEDEF
|7,83
|83.179.601
|% -10,00
|
|SERVE
|30,00
|4.216.570
|% -7,64
|
|SANEL
|11,40
|2.997.034
|% -7,62
|
|OTTO
|32,14
|238.187
|% -5,47
|
|LKMNH
|20,20
|13.340.181
|% -4,36
|
|THYAO
|49,96
|2.828.042.534
|% -0,18
|
|EKGYO
|3,15
|1.492.738.533
|% -0,32
|
|SISE
|21,24
|1.370.607.778
|% 1,43
|
|EREGL
|28,50
|751.555.874
|% 1,28
|
|AKBNK
|8,86
|717.754.646
|% 2,55
|
|EKGYO
|3,15
|1.492.738.533
|% -0,32
|
|SKBNK
|1,48
|272.350.191
|% 8,82
|
|ODAS
|3,76
|515.008.331
|% 3,58
|
|YKBNK
|4,80
|645.153.319
|% 2,78
|
|TSKB
|2,43
|313.194.975
|% 3,85
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8372
|17,8444
|% 0,66
|
|Euro
|18,2950
|18,3078
|% 1,02
|
|Sterlin
|21,4751
|21,5828
|% 1,19
|
|Frank
|18,4394
|18,5505
|% 0,42
|
|Riyal
|4,7335
|4,7572
|% 0,62
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-3,02
|
|Altın Gr.
|989
|989
|3,81
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|22,00
|
|Tam
|6.657
|6.713
|-49,00
|
|Yarım
|3.244
|3.282
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,53
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,20
|
Seans Raporu
16:14
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-
16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 57 artarak (% 1.44 ) 2, 724
-
16:29XU100
Endeks 2, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 28 üstünde . İşlem hacmi 21, 508.00 milyon TL de
-
16:29INTEM
Yüzde 9.70 oranında artışla 72.95 lira fiyatla işlem gören hissede 491, 887 adet işlem
-
16:27NTGAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 8.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 776, 508 adet işlem
-
16:26MIPAZ
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 662, 051 adet işlem