***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2022 12:40
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.07.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.587494 TL dir. 25.07.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9.35 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 25.07.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047725
BIST
17:132.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -5,63
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
17:1317,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0944
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
17:1318,1416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0596
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
17:13986,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,76
|Açılış
|: 986,82
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler17:11
|DOBUR
|57,75
|15.260.434
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|54.257.311
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|10.880.849
|% 9,97
|
|BRSAN
|43,30
|133.827.593
|% 9,95
|
|KLRHO
|16,11
|175.181.759
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|UFUK
|84,25
|3.859.499
|% -5,81
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|KZBGY
|82,25
|32.742.499
|% -4,36
|
|THYAO
|49,10
|3.382.720.615
|% -0,89
|
|EKGYO
|3,23
|1.568.044.989
|% 1,89
|
|EREGL
|27,76
|1.089.403.612
|% -2,39
|
|GARAN
|15,09
|1.084.085.805
|% -3,58
|
|YKBNK
|4,70
|1.083.897.975
|% -2,29
|
|EKGYO
|3,23
|1.568.044.989
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,57
|504.701.365
|% 5,37
|
|YKBNK
|4,70
|1.083.897.975
|% -2,29
|
|TSKB
|2,46
|535.806.002
|% 1,23
|
|ODAS
|3,75
|520.261.727
|% -1,06
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8534
|17,8674
|% 0,54
|
|Euro
|18,1014
|18,1292
|% -0,40
|
|Sterlin
|21,3822
|21,4894
|% 0,12
|
|Frank
|18,4734
|18,5847
|% 0,64
|
|Riyal
|4,7391
|4,7628
|% 0,47
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|1,46
|
|Altın Gr.
|986
|987
|3,51
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.651
|6.708
|-8,00
|
|Yarım
|3.241
|3.279
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.639
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,15
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,12
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26TCELL
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 17.14 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 856, 309 adet işlem
-
17:25XU100
Endeks 2, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 31 altında . İşlem hacmi 26, 577.00 milyon TL de
-
17:25EDATA
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 175, 233 adet işlem
-
17:24UFUK
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 84.25 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 506 adet işlem
-
17:23TRILC
Yüzde -3.41 oranında düşüşle 9.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 382, 719 adet işlem