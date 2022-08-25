***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2022 09:53
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.08.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.678678 TL dir. 24.08.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9.00 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 24.08.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058284
BIST
11:333.133
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 73,06
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.134
En Düşük
3.075
11:3318,1714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1720
En Düşük
18,1333
11:3318,2117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1199
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
11:331.030,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,20
|Açılış
|: 1.030,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.030,85
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler11:33
|VAKBN
|5,50
|569.993.165
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|2.794.854
|% 9,99
|
|KLNMA
|20,64
|1.965.341
|% 9,96
|
|TLMAN
|41,54
|34.455.093
|% 9,95
|
|HALKB
|6,44
|926.617.729
|% 9,15
|
|BRKO
|1,87
|93.386
|% -9,66
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|TSPOR
|5,91
|249.408.533
|% -7,08
|
|OBASE
|16,49
|91.277.156
|% -5,34
|
|CANTE
|89,00
|9.887.290
|% -5,02
|
|EKGYO
|3,87
|988.732.890
|% 1,84
|
|HALKB
|6,44
|926.617.729
|% 9,15
|
|VAKBN
|5,50
|569.993.165
|% 10,00
|
|ALBRK
|2,52
|319.566.597
|% 7,23
|
|TSPOR
|5,91
|249.408.533
|% -7,08
|
|EKGYO
|3,87
|988.732.890
|% 1,84
|
|HALKB
|6,44
|926.617.729
|% 9,15
|
|ALBRK
|2,52
|319.566.597
|% 7,23
|
|VAKBN
|5,50
|569.993.165
|% 10,00
|
|ADESE
|1,02
|89.894.949
|% 5,15
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1638
|18,1714
|% 0,16
|
|Euro
|18,1939
|18,2117
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,4664
|21,5740
|% 0,65
|
|Frank
|18,8104
|18,9237
|% 0,64
|
|Riyal
|4,8185
|4,8426
|% 0,14
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|13,49
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|8,29
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.902
|6.955
|40,00
|
|Yarım
|3.363
|3.400
|19,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.700
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,41
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,45
|
Seans Raporu
11:33
daha fazla
-
11:48VAKBN
Yüzde 10.00 oranında artışla 5.50 lira fiyatla işlem gören hissede 108, 005, 732 adet işlem
-
11:47XU100
Endeks 3, 132 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 33 üstünde . İşlem hacmi 23, 944.00 milyon TL de
-
11:47DOGUB
Yüzde 9.98 oranında artışla 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 482, 168 adet işlem
-
11:46DAGHL
Yüzde 7.44 oranında artışla 25.42 lira fiyatla işlem gören hissede 795, 432 adet işlem
-
11:45VKFYO
Yüzde 5.41 oranında artışla 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 996, 929 adet işlem