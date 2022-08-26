***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2022 10:54
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.08.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.694417 TL dir. 25.08.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9.08 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 25.08.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058515
BIST
11:183.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 10,44
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.134
11:1818,1840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,2030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
11:1818,1516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0160
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,1680
En Düşük
18,0904
11:181.024,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,29
|Açılış
|: 1.024,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler11:16
|VAKBN
|6,05
|197.481.970
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|540.921
|% 10,00
|
|UTPYA
|19,19
|1.656.941
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|9.787.312
|% 9,96
|
|QNBFL
|95,00
|399.475
|% 9,89
|
|SILVR
|28,36
|3.967.530
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|6.499.807
|% -9,93
|
|MTRKS
|74,70
|29.819.130
|% -7,03
|
|BJKAS
|6,87
|175.147.118
|% -6,15
|
|SAYAS
|18,00
|16.958.609
|% -5,76
|
|ISCTR
|8,05
|2.859.902.815
|% 2,68
|
|AKBNK
|12,31
|2.569.466.817
|% 2,75
|
|YKBNK
|6,77
|2.408.817.782
|% 3,20
|
|ASELS
|27,78
|1.916.193.165
|% 6,03
|
|GARAN
|27,16
|1.824.582.794
|% 5,43
|
|ISCTR
|8,05
|2.859.902.815
|% 2,68
|
|YKBNK
|6,77
|2.408.817.782
|% 3,20
|
|EKGYO
|3,96
|1.313.332.738
|% 3,13
|
|AKBNK
|12,31
|2.569.466.817
|% 2,75
|
|HALKB
|7,13
|986.773.492
|% 9,86
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1754
|18,1858
|% 0,12
|
|Euro
|18,1395
|18,1515
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,3545
|21,4615
|% -0,38
|
|Frank
|18,7649
|18,8780
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8266
|4,8508
|% 0,11
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-7,99
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.846
|6.899
|-32,00
|
|Yarım
|3.336
|3.373
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.686
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,98
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
-
11:31ALBRK
Yüzde 4.30 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 270, 056 adet işlem
-
11:30ESEN
Yüzde 5.78 oranında artışla 38.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 874, 193 adet işlem
-
11:29ESEN
Yüzde 5.83 oranında artışla 38.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 865, 508 adet işlem
-
11:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, VESTL, PGSUS
-
11:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, PETKM, GARAN