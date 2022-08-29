***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.08.2022 10:10
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.08.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.695747 TL dir. 26.08.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9.08 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 26.08.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058789
BIST
14:473.141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -5,30
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.111
14:4718,1908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0260
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
14:4718,1777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0804
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1836
En Düşük
18,0156
14:471.009,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,86
|Açılış
|: 1.009,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler14:47
|DYOBY
|18,64
|64.583.898
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|39.570.669
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|12.266.627
|% 9,91
|
|PRKME
|12,04
|51.275.170
|% 9,45
|
|COSMO
|35,00
|3.082.022
|% 8,70
|
|HKTM
|19,28
|423.052.356
|% -9,99
|
|MTRKS
|65,15
|3.943.575
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.022.787
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|THYAO
|69,85
|4.270.028.651
|% 0,22
|
|PETKM
|13,79
|4.026.637.679
|% 5,27
|
|HALKB
|7,49
|2.278.414.789
|% 5,05
|
|YKBNK
|6,83
|2.224.231.998
|% -2,43
|
|GARAN
|24,24
|1.894.285.215
|% -3,04
|
|YKBNK
|6,83
|2.224.231.998
|% -2,43
|
|HALKB
|7,49
|2.278.414.789
|% 5,05
|
|PETKM
|13,79
|4.026.637.679
|% 5,27
|
|VAKBN
|6,52
|1.774.303.412
|% 7,77
|
|EKGYO
|3,97
|1.079.656.571
|% 0,25
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1793
|18,1908
|% 0,14
|
|Euro
|18,1752
|18,1777
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,1913
|21,2976
|% -0,33
|
|Frank
|18,7056
|18,8183
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8264
|4,8506
|% 0,12
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-10,73
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-5,65
|
|Cumhuriyet
|6.746
|6.848
|-37,00
|
|Tam
|6.777
|6.825
|-106,00
|
|Yarım
|3.302
|3.337
|-52,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.668
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,64
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,90
|-0,16
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,26
|
Seans Raporu
14:47
daha fazla
-
15:02GARAN
Yüzde -3.20 oranında düşüşle 24.20 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 406, 367 adet işlem
-
15:00GARAN
Yüzde -3.12 oranında düşüşle 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 313, 092 adet işlem
-
14:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 83 kaybederek (% -0.10 ) 2, 794
-
14:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, DYOBY, NTGAZ
-
14:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, BALAT, MTRKS, SILVR, HKTM