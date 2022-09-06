***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2022 10:29
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.09.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.703260 TL dir. 05.09.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9.12 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 05.09.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060373
BIST
11:123.411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 52,75
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.382
11:1218,2350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2350
En Düşük
18,1962
11:1218,1731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0798
|Açılış
|: 18,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
11:121.005,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,74
|Açılış
|: 1.005,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler11:10
|INVEO
|18,59
|78.487.368
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|21.143.964
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|639.145.978
|% 9,93
|
|VKING
|7,64
|5.356.267
|% 9,93
|
|MTRKS
|38,52
|8.398.400
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|9.374.863
|% -9,95
|
|BJKAS
|7,37
|84.725.411
|% -8,56
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|DYOBY
|19,63
|27.669.531
|% -5,63
|
|YKBNK
|8,21
|3.890.022.707
|% 1,23
|
|EREGL
|32,80
|3.151.534.060
|% 5,87
|
|KRDMD
|13,94
|2.311.646.096
|% 8,23
|
|AKBNK
|14,96
|2.075.934.028
|% 5,43
|
|SISE
|26,50
|1.843.690.592
|% 2,95
|
|YKBNK
|8,21
|3.890.022.707
|% 1,23
|
|EKGYO
|4,43
|1.662.363.991
|% 1,14
|
|KRDMD
|13,94
|2.311.646.096
|% 8,23
|
|AKBNK
|14,96
|2.075.934.028
|% 5,43
|
|ISCTR
|10,00
|1.153.925.954
|% 3,73
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2273
|18,2311
|% 0,08
|
|Euro
|18,1623
|18,1694
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,0257
|21,1311
|% 0,47
|
|Frank
|18,5509
|18,6627
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8358
|4,8601
|% 0,08
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|4,83
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,44
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.768
|6.825
|13,00
|
|Yarım
|3.298
|3.338
|7,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.670
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,42
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,81
|0,15
|
|B. Petrol
|95,55
|95,55
|-0,19
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:25XU100
Endeks 3, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 73 üstünde . İşlem hacmi 34, 032.00 milyon TL de
-
11:25GEDIK
Yüzde 7.24 oranında artışla 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 659, 238 adet işlem
-
11:23HKTM
Yüzde 6.30 oranında artışla 27.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 605, 632 adet işlem
-
11:22EREGL
Yüzde 5.62 oranında artışla 32.72 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 361, 874 adet işlem
-
11:21KRDMA
Yüzde 6.71 oranında artışla 10.66 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 283, 626 adet işlem