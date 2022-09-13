***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2022 09:59
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.09.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.726166 TL dir. 12.09.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9.04 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 12.09.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062508
BIST
12:253.684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 34,67
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
12:2518,2464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0313
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2464
En Düşük
18,2119
12:2518,5510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1023
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5542
En Düşük
18,4317
12:251.013,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.013,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.013,04
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler12:24
|ROYAL
|6,93
|339.799
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|108.715.294
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,38
|18.201.917
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.031.441
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|ASUZU
|264,90
|43.301.879
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,46
|105.983.353
|% -7,98
|
|TSPOR
|4,79
|80.988.153
|% -6,08
|
|BRMEN
|3,13
|98.695
|% -4,86
|
|AKBNK
|19,03
|5.937.082.923
|% 8,68
|
|THYAO
|76,80
|5.145.099.577
|% 2,47
|
|ISCTR
|12,21
|4.805.357.050
|% -2,71
|
|YKBNK
|9,99
|4.736.395.659
|% 3,10
|
|ASELS
|33,30
|3.120.889.947
|% 3,29
|
|YKBNK
|9,99
|4.736.395.659
|% 3,10
|
|EKGYO
|5,40
|2.431.269.280
|% 0,93
|
|ISCTR
|12,21
|4.805.357.050
|% -2,71
|
|AKBNK
|19,03
|5.937.082.923
|% 8,68
|
|KRDMD
|15,79
|2.688.146.361
|% 3,14
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2396
|18,2486
|% 0,18
|
|Euro
|18,5480
|18,5526
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,3018
|21,4087
|% 0,32
|
|Frank
|19,1179
|19,2330
|% 0,44
|
|Riyal
|4,8384
|4,8627
|% 0,05
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|2,45
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|1,83
|
|Cumhuriyet
|6.775
|6.878
|6,00
|
|Tam
|6.814
|6.860
|4,00
|
|Yarım
|3.320
|3.353
|3,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,03
|95,03
|1,03
|
Seans Raporu
12:24
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TKFEN, KOZAA
-
12:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 6 artarak (% 1.46 ) 3, 318
-
12:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, ROYAL, NTHOL, OYYAT, VKFYO, COSMO, TURSG, RODRG, HALKB, VAKFN
-
12:25
BRYAT, GARAN, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında