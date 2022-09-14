***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2022 11:00
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.09.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.772228 TL dir. 13.09.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9.02 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 13.09.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063014
BIST
11:153.344
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -82,82
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.325
11:1518,2555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
11:1518,2599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0665
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2713
En Düşük
18,1753
11:151.000,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.000,60
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,36
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler11:13
|PAGYO
|23,12
|8.379.056
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.035.559
|% 9,96
|
|DESA
|31,42
|23.518.272
|% 8,95
|
|IHAAS
|79,90
|9.863.357
|% 6,25
|
|INVEO
|23,12
|81.771.669
|% 6,06
|
|ISCTR
|10,17
|1.146.322.453
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|26.330.190
|% -10,00
|
|HKTM
|38,20
|29.783.553
|% -9,99
|
|HALKB
|12,26
|1.205.660.358
|% -9,99
|
|ATSYH
|141,50
|456.055
|% -9,99
|
|THYAO
|71,45
|1.497.109.370
|% 0,49
|
|KRDMD
|13,45
|1.259.734.400
|% -6,92
|
|AKBNK
|14,19
|1.229.352.869
|% -9,96
|
|HALKB
|12,26
|1.205.660.358
|% -9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.146.322.453
|% -10,00
|
|EKGYO
|4,34
|1.034.419.550
|% -9,96
|
|YKBNK
|7,86
|1.145.241.282
|% -9,97
|
|ISCTR
|10,17
|1.146.322.453
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.205.660.358
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,45
|1.259.734.400
|% -6,92
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2410
|18,2525
|% 0,01
|
|Euro
|18,2538
|18,2623
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,0099
|21,1152
|% 0,47
|
|Frank
|18,9561
|19,0703
|% 0,31
|
|Riyal
|4,8412
|4,8655
|% 0,00
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|3,32
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|0,67
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.756
|6.819
|3,00
|
|Yarım
|3.292
|3.334
|2,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,40
|0,03
|
|B. Petrol
|92,64
|92,64
|-0,53
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
11:28KRDMD
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 13.49 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 551, 711 adet işlem
-
11:27KRDMB
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 10.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 637, 428 adet işlem
-
11:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -87, 84 kaybederek (% -2.87 ) 2, 972
-
11:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TSKB, HALKB, ISCTR, YKBNK, VKFYO, ATSYH, VAKBN, EKGYO, HKTM, GARAN
-
11:26
INVEO, DESA, PAGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında