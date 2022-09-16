***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2022 11:46
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.09.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.792875 TL dir. 15.09.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9.36 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aş15.09.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063525
BIST
13:043.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 12,30
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.378
En Düşük
3.318
13:0418,2867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0214
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
13:0418,2300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0351
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
13:04975,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,57
|Açılış
|: 975,37
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler13:02
|MERKO
|5,92
|26.014.512
|% 9,83
|
|COSMO
|50,50
|1.092.980
|% 9,78
|
|IZFAS
|3,62
|11.163.733
|% 9,70
|
|ALMAD
|3,52
|18.861.768
|% 9,66
|
|ULUFA
|5,71
|50.051.756
|% 9,18
|
|NTHOL
|10,73
|13.980.192
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|70.692.479
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|1.744.587
|% -9,97
|
|ISGYO
|17,08
|50.625.854
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|6.223.703
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,20
|3.413.657.390
|% -4,54
|
|ISCTR
|9,17
|3.302.660.420
|% 0,11
|
|YKBNK
|7,27
|2.923.176.276
|% 2,68
|
|GARAN
|22,42
|2.803.709.772
|% -6,43
|
|HALKB
|10,01
|2.193.344.518
|% -9,33
|
|YKBNK
|7,27
|2.923.176.276
|% 2,68
|
|ISCTR
|9,17
|3.302.660.420
|% 0,11
|
|EKGYO
|4,21
|1.507.144.517
|% 5,78
|
|AKBNK
|12,20
|3.413.657.390
|% -4,54
|
|HALKB
|10,01
|2.193.344.518
|% -9,33
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2695
|18,2776
|% 0,07
|
|Euro
|18,2347
|18,2447
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,7350
|20,8390
|% -0,74
|
|Frank
|18,8999
|19,0137
|% -0,13
|
|Riyal
|4,8490
|4,8734
|% 0,00
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|-4,85
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|6.606
|6.707
|-79,00
|
|Tam
|6.620
|6.684
|-28,00
|
|Yarım
|3.226
|3.267
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.634
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,90
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,72
|90,72
|-0,14
|