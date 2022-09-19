***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.09.2022 12:18
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.09.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.822150 TL dir. 16.09.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9.11 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 16.09.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063927
BIST
15:033.327
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -50,55
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.320
15:0318,2964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0408
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,2964
En Düşük
18,2293
15:0318,3596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0758
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
15:03977,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,02
|Açılış
|: 977,45
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler15:03
|SMRTG
|45,98
|103.510.278
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|8.523.291
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|24.272.628
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|25.742.713
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.294.003
|% 9,92
|
|ISGYO
|15,38
|23.637.091
|% -9,95
|
|NTHOL
|9,95
|137.214.004
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.193.333
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.368.063
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|6.046.824
|% -9,82
|
|AKBNK
|11,97
|3.616.047.651
|% -1,80
|
|GARAN
|20,34
|3.349.186.302
|% -6,61
|
|YKBNK
|7,26
|2.486.920.931
|% -0,95
|
|HALKB
|9,08
|2.432.396.415
|% -8,65
|
|ASELS
|32,48
|2.274.871.687
|% -3,91
|
|EKGYO
|4,41
|2.201.929.969
|% 0,92
|
|YKBNK
|7,26
|2.486.920.931
|% -0,95
|
|AKBNK
|11,97
|3.616.047.651
|% -1,80
|
|HALKB
|9,08
|2.432.396.415
|% -8,65
|
|ISCTR
|8,41
|1.998.414.033
|% -4,00
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2901
|18,2964
|% 0,22
|
|Euro
|18,3211
|18,3596
|% 0,41
|
|Sterlin
|20,7442
|20,8483
|% -0,21
|
|Frank
|18,8404
|18,9539
|% -0,01
|
|Riyal
|4,8499
|4,8742
|% 0,13
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-12,28
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-6,18
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|-35,00
|
|Tam
|6.657
|6.741
|29,00
|
|Yarım
|3.244
|3.283
|2,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|-0,13
|
|B. Petrol
|89,21
|89,21
|-2,14
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:19XU100
Endeks 3, 327 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 49 altında . İşlem hacmi 38, 726.00 milyon TL de
-
15:19HALKB
Yüzde -8.65 oranında düşüşle 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 265, 073, 859 adet işlem
-
15:18KLNMA
Yüzde -6.94 oranında düşüşle 19.17 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 634 adet işlem
-
15:17GRNYO
Yüzde -8.91 oranında düşüşle 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 796, 613 adet işlem
-
15:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, SAHOL, EKGYO