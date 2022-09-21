***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2022 10:21
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.09.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.806810 TL dir. 20.09.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 9.07 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 20.09.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064372
BIST
11:343.250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -27,88
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
11:3418,3193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
11:3418,1732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0811
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
11:34984,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,15
|Açılış
|: 984,16
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler11:34
|ULUSE
|118,80
|9.345.565
|% 10,00
|
|CRDFA
|3,38
|26.653.166
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|ULUFA
|7,16
|32.188.997
|% 9,48
|
|CEMAS
|1,55
|92.974.319
|% 9,15
|
|ISGYO
|12,47
|6.564.794
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|215.954.274
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|93.797.922
|% -9,82
|
|IHAAS
|61,35
|10.414.364
|% -9,65
|
|THYAO
|69,95
|2.386.339.945
|% -3,45
|
|VAKBN
|8,36
|1.147.781.490
|% -0,83
|
|HALKB
|8,50
|1.009.514.848
|% 1,07
|
|YKBNK
|7,04
|826.257.597
|% -1,68
|
|SASA
|57,90
|802.818.239
|% -1,19
|
|EKGYO
|3,90
|542.150.738
|% -2,74
|
|VAKBN
|8,36
|1.147.781.490
|% -0,83
|
|ZOREN
|3,84
|493.592.870
|% 6,67
|
|HALKB
|8,50
|1.009.514.848
|% 1,07
|
|YKBNK
|7,04
|826.257.597
|% -1,68
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3083
|18,3193
|% 0,00
|
|Euro
|18,1616
|18,1732
|% -0,44
|
|Sterlin
|20,6897
|20,7935
|% -0,41
|
|Frank
|18,8693
|18,9830
|% -0,20
|
|Riyal
|4,8554
|4,8798
|% 0,07
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|5,41
|
|Altın Gr.
|984
|984
|3,86
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.691
|6.794
|19,00
|
|Yarım
|3.260
|3.314
|15,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.657
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,40
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,06
|
|B. Petrol
|93,03
|93,03
|2,41
|
Seans Raporu
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