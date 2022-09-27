***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2022 10:34
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.09.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.862276 TL dir. 26.09.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 8,89 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 26.09.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065413
BIST
11:153.279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 18,72
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.289
En Düşük
3.265
11:1518,4821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
11:1517,8395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1053
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
11:15971,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,33
|Açılış
|: 971,33
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler11:13
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|KMPUR
|58,00
|91.733.668
|% 9,95
|
|KONTR
|57,55
|217.926.126
|% 8,89
|
|BAGFS
|26,20
|97.913.554
|% 8,80
|
|DITAS
|28,24
|10.673.810
|% 7,95
|
|ISGYO
|8,19
|5.948.012
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|774.852
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|12.192.221
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,10
|450.179.469
|% -7,89
|
|ZOREN
|3,97
|486.496.537
|% -6,59
|
|TSKB
|2,47
|1.334.497.454
|% -5,73
|
|SASA
|67,95
|1.241.855.741
|% 2,41
|
|THYAO
|69,90
|939.444.673
|% 0,72
|
|YKBNK
|7,15
|811.887.932
|% 3,17
|
|GARAN
|19,37
|679.487.841
|% 0,52
|
|TSKB
|2,47
|1.334.497.454
|% -5,73
|
|SKBNK
|2,10
|450.179.469
|% -7,89
|
|EKGYO
|4,00
|565.682.407
|% 1,78
|
|ZOREN
|3,97
|486.496.537
|% -6,59
|
|YKBNK
|7,15
|811.887.932
|% 3,17
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4693
|18,4839
|% 0,05
|
|Euro
|17,8162
|17,8390
|% 0,59
|
|Sterlin
|19,8949
|19,9947
|% 1,17
|
|Frank
|18,5860
|18,6979
|% 0,43
|
|Riyal
|4,8972
|4,9218
|% 0,09
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|11,70
|
|Altın Gr.
|971
|971
|8,27
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.603
|6.688
|9,00
|
|Yarım
|3.212
|3.269
|1,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.633
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|0,17
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|1,00
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
11:28ORCAY
Yüzde 5.73 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 658, 521 adet işlem
-
11:25XU100
Endeks 3, 282 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 15, 913.00 milyon TL de
-
11:25EGGUB
Yüzde 6.01 oranında artışla 71.40 lira fiyatla işlem gören hissede 713, 224 adet işlem
-
11:24KONTR
Yüzde 8.42 oranında artışla 57.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 829, 770 adet işlem
-
11:23ORCAY
Yüzde 5.88 oranında artışla 6.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 484, 971 adet işlem