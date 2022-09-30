***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2022 10:38
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.09.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.844506 TL dir. 29.09.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 8,62 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 29.09.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066278
BIST
11:573.152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 4,71
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
11:5718,5514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0456
|Açılış
|: 18,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
11:5718,2546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0972
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,1538
11:57997,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,52
|Açılış
|: 997,45
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler11:57
|BFREN
|1.529,40
|46.652.783
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|811.733
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,54
|266.192.479
|% 8,92
|
|ARASE
|141,80
|74.104.981
|% 7,83
|
|CANTE
|127,50
|55.246.470
|% 7,59
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|MTRYO
|1,95
|303.231
|% -5,34
|
|ISGYO
|6,44
|1.788.884.486
|% -3,16
|
|THYAO
|68,60
|1.167.514.899
|% 0,00
|
|SASA
|67,65
|896.321.531
|% 2,73
|
|ALARK
|56,70
|820.031.127
|% 0,71
|
|VESTL
|39,00
|745.365.788
|% 3,39
|
|ISGYO
|6,44
|1.788.884.486
|% -3,16
|
|TSKB
|2,44
|247.887.645
|% -2,79
|
|ODAS
|6,25
|598.736.011
|% 5,22
|
|EKGYO
|3,83
|348.413.026
|% 0,26
|
|ZOREN
|3,54
|266.192.479
|% 8,92
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5473
|18,5514
|% 0,25
|
|Euro
|18,2413
|18,2546
|% 0,54
|
|Sterlin
|20,7328
|20,8368
|% 1,09
|
|Frank
|18,9328
|19,0468
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9230
|4,9477
|% 0,30
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|9,49
|
|Altın Gr.
|997
|997
|9,13
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.666
|6.750
|18,00
|
|Yarım
|3.243
|3.300
|9,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.650
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|0,21
|
|B. Petrol
|88,15
|88,15
|0,97
|
Seans Raporu
11:57
daha fazla
-
12:12BERA
Yüzde 7.24 oranında artışla 19.41 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 811, 512 adet işlem
-
12:10BERA
Yüzde 7.18 oranında artışla 19.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 721, 482 adet işlem
-
12:09ZOREN
Yüzde 8.62 oranında artışla 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 810, 084 adet işlem
-
12:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, VESTL, SASA
-
12:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 32 artarak (% 0.05 ) 2, 796