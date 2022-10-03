***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2022 11:01
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.09.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.830183 TL dir. 30.09.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 8,67 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 30.09.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066611
BIST
12:143.262
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 82,45
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.268
En Düşük
3.196
12:1418,5659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0642
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
12:1418,2403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1040
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
12:14992,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,57
|Açılış
|: 992,79
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler12:14
|BARMA
|49,98
|59.471.918
|% 9,99
|
|ROYAL
|5,70
|117.409
|% 9,83
|
|ZOREN
|3,92
|172.644.867
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|10.728.921
|% 9,69
|
|RAYSG
|14,20
|1.377.254
|% 8,40
|
|ULUFA
|4,50
|10.495.757
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|421.551
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.652.364
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|884.520
|% -7,80
|
|INVEO
|17,28
|47.493.382
|% -6,54
|
|THYAO
|75,40
|3.213.630.185
|% 6,80
|
|TUPRS
|311,60
|1.192.145.079
|% 7,60
|
|SASA
|68,05
|899.966.457
|% -0,22
|
|ASELS
|30,02
|803.420.110
|% 2,46
|
|SISE
|26,22
|780.381.099
|% 3,15
|
|EKGYO
|3,97
|778.111.293
|% 2,58
|
|YKBNK
|7,21
|695.197.540
|% 1,98
|
|ODAS
|6,31
|467.763.262
|% -0,47
|
|AKBNK
|11,51
|679.457.526
|% 1,95
|
|ISCTR
|7,69
|434.829.893
|% 2,26
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5627
|18,5659
|% 0,35
|
|Euro
|18,2184
|18,2403
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,7255
|20,8294
|% 0,59
|
|Frank
|18,6885
|18,8011
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9256
|4,9503
|% 0,32
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|1,54
|
|Altın Gr.
|992
|992
|4,22
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.727
|3,00
|
|Tam
|6.666
|6.725
|-7,00
|
|Yarım
|3.243
|3.285
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,27
|
|B. Petrol
|88,89
|88,89
|3,75
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:29XU100
Endeks 3, 264 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 64 üstünde . İşlem hacmi 21, 368.00 milyon TL de
-
12:28IZFAS
Yüzde 6.09 oranında artışla 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 866 adet işlem
-
12:27SMRTG
Yüzde 8.28 oranında artışla 70.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 418, 074 adet işlem
-
12:25THYAO
Yüzde 6.73 oranında artışla 75.35 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 785, 890 adet işlem
-
12:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 87 artarak (% 2.83 ) 2, 898