***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2022 10:07
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.10.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.888461 TL dir. 03.10.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 8,68 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 03.10.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066884
BIST
10:523.474
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 81,92
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.474
En Düşük
3.409
10:5218,5803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0302
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,6115
En Düşük
18,4824
10:5218,3750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1480
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4007
En Düşük
18,1735
10:521.020,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,08
|Açılış
|: 1.020,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler10:50
|SASA
|78,40
|1.400.452.928
|% 9,96
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|AKSA
|65,35
|212.731.686
|% 8,92
|
|HALKB
|8,33
|1.010.037.340
|% 8,60
|
|ZOREN
|4,25
|151.315.486
|% 8,42
|
|KIMMR
|10,95
|33.857
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|INFO
|12,13
|10.212.095
|% -4,49
|
|ULUFA
|4,31
|21.546.687
|% -4,22
|
|DENGE
|2,51
|14.555.087
|% -3,46
|
|THYAO
|78,90
|1.830.685.430
|% 1,61
|
|SASA
|78,40
|1.400.452.928
|% 9,96
|
|VAKBN
|8,13
|1.237.751.230
|% 6,69
|
|AKBNK
|13,00
|1.235.611.226
|% 4,75
|
|HALKB
|8,33
|1.010.037.340
|% 8,60
|
|VAKBN
|8,13
|1.237.751.230
|% 6,69
|
|EKGYO
|4,26
|577.156.876
|% 0,47
|
|HALKB
|8,33
|1.010.037.340
|% 8,60
|
|YKBNK
|8,20
|987.100.650
|% 5,53
|
|TSKB
|2,73
|284.621.155
|% 3,02
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5771
|18,5797
|% 0,16
|
|Euro
|18,3545
|18,3657
|% 0,76
|
|Sterlin
|21,1227
|21,2286
|% 0,88
|
|Frank
|18,7098
|18,8225
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9272
|4,9519
|% 0,14
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|9,84
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|7,54
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.821
|6.897
|24,00
|
|Yarım
|3.324
|3.369
|12,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.684
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,52
|12,54
|0,18
|
|B. Petrol
|89,29
|89,29
|0,43
|
Seans Raporu
10:50
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-
11:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 91, 59 artarak (% 2.46 ) 3, 812
-
11:05
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, TRKCM, EKGYO
-
11:05
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, AKBNK
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11:05XU100
Endeks 3, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 16 üstünde . İşlem hacmi 21, 416.00 milyon TL de
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11:05AKSA
Yüzde 9.08 oranında artışla 65.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 463, 358 adet işlem