***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2022 11:48
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.10.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.879988 TL dir. 05.10.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 8,62 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 05.10.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067915
BIST
16:103.552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 68,06
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.559
En Düşük
3.508
16:1018,5847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0425
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
16:1018,3485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0143
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,3133
16:101.022,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,73
|Açılış
|: 1.022,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.022,00
BIST En Aktif Hisseler16:08
|KMPUR
|66,00
|208.480.748
|% 10,00
|
|AKENR
|3,31
|152.316.545
|% 9,97
|
|PKART
|22,08
|15.680.062
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|153.060.126
|% 9,95
|
|HKTM
|53,65
|75.063.005
|% 9,94
|
|INFO
|9,65
|7.638.737
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.248.218
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|ATSYH
|120,00
|5.216.985
|% -4,69
|
|SASA
|89,45
|4.701.275.210
|% 8,10
|
|THYAO
|84,50
|4.574.088.202
|% -0,35
|
|SISE
|29,34
|3.956.439.539
|% 3,46
|
|EKGYO
|4,28
|2.082.668.484
|% 1,42
|
|PETKM
|14,50
|1.844.110.871
|% -0,75
|
|EKGYO
|4,28
|2.082.668.484
|% 1,42
|
|ZOREN
|4,93
|1.198.673.990
|% 4,01
|
|YKBNK
|8,08
|1.820.164.015
|% 3,46
|
|DOHOL
|5,30
|1.121.016.427
|% 3,72
|
|ISCTR
|8,31
|1.187.057.290
|% 2,21
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5714
|18,5885
|% -0,21
|
|Euro
|18,3447
|18,3639
|% 0,01
|
|Sterlin
|20,8418
|20,9463
|% -0,69
|
|Frank
|18,7421
|18,8550
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9244
|4,9491
|% -0,04
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-3,07
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.947
|35,00
|
|Tam
|6.873
|6.926
|-18,00
|
|Yarım
|3.349
|3.386
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.693
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,49
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,29
|-0,05
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|-0,15
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 99 artarak (% 2.09 ) 3, 903
-
16:22XU100
Endeks 3, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 91 üstünde . İşlem hacmi 52, 010.00 milyon TL de
-
16:21ERBOS
Yüzde 7.16 oranında artışla 149.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 334, 392 adet işlem
-
16:19ERBOS
Yüzde 7.09 oranında artışla 149.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 950 adet işlem
-
16:18BAGFS
Yüzde 7.48 oranında artışla 29.32 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 375, 702 adet işlem