***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2022 10:35
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.10.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.905404 TL dir. 10.10.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 8,61 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 10.10.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070654
BIST
11:133.586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 3,99
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.570
11:1318,5868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
11:1318,0591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0876
En Düşük
17,9829
11:13997,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,49
|Açılış
|: 997,18
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
993,21
BIST En Aktif Hisseler11:13
|ERCB
|46,72
|39.776.688
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|1.476.449
|% 9,98
|
|HUNER
|6,25
|126.924.601
|% 9,84
|
|KONTR
|89,55
|452.567.355
|% 8,55
|
|YAYLA
|4,71
|45.634.813
|% 8,28
|
|MARTI
|4,05
|42.732.682
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|683.225
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|62.650.015
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|28.146.244
|% -9,94
|
|BMSCH
|12,09
|81.996.874
|% -9,03
|
|THYAO
|86,15
|1.709.944.142
|% 0,00
|
|SASA
|87,40
|1.285.161.425
|% 1,92
|
|EKGYO
|4,37
|729.033.319
|% 1,16
|
|ASELS
|32,76
|675.117.954
|% -0,06
|
|SAHOL
|28,80
|596.106.086
|% -0,69
|
|EKGYO
|4,37
|729.033.319
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,75
|168.805.300
|% 2,34
|
|ODAS
|7,83
|453.372.181
|% 3,98
|
|AKFGY
|4,03
|224.078.061
|% 5,77
|
|YKBNK
|8,12
|424.385.313
|% 0,87
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5814
|18,5868
|% 0,06
|
|Euro
|18,0468
|18,0591
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,4698
|20,5724
|% -0,06
|
|Frank
|18,5159
|18,6275
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9278
|4,9525
|% -0,01
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|0,19
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.699
|6.762
|-19,00
|
|Yarım
|3.264
|3.306
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.653
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,44
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,63
|94,63
|-1,56
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
11:28TRCAS
Yüzde 7.59 oranında artışla 20.56 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 664, 540 adet işlem
-
11:27AKYHO
Yüzde 5.53 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 882, 793 adet işlem
-
11:26AKFGY
Yüzde 6.30 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 922, 781 adet işlem
-
11:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 62 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
11:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, GUSGR