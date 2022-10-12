***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2022 10:17
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.10.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.919137 TL dir. 11.10.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 8,66 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşöy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 11.10.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071042
BIST
11:433.553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -18,89
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
11:4318,5929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
11:4318,0570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
11:43999,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,75
|Açılış
|: 999,53
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler11:43
|USAK
|3,74
|72.381.399
|% 10,00
|
|COSMO
|63,00
|1.985.130
|% 9,95
|
|GESAN
|103,60
|397.456.903
|% 9,34
|
|KRTEK
|26,32
|36.144.405
|% 9,12
|
|HEKTS
|24,12
|696.335.398
|% 8,33
|
|MEGAP
|4,82
|15.570.625
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|15.570.625
|% -9,91
|
|KTSKR
|36,82
|118.819.042
|% -7,72
|
|ISGSY
|11,08
|18.610.800
|% -5,62
|
|UZERB
|40,00
|53.120
|% -4,53
|
|THYAO
|84,70
|1.784.597.442
|% 0,24
|
|ASELS
|32,54
|1.261.131.202
|% 0,87
|
|KONTR
|91,80
|919.520.582
|% 1,16
|
|SASA
|83,25
|915.342.548
|% -2,17
|
|ISCTR
|8,38
|901.324.961
|% 1,09
|
|EKGYO
|4,26
|580.857.195
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,38
|901.324.961
|% 1,09
|
|YKBNK
|8,33
|891.026.470
|% 0,24
|
|AKFGY
|3,98
|305.908.085
|% -2,93
|
|AKBNK
|13,02
|724.757.154
|% -0,31
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5864
|18,5929
|% 0,04
|
|Euro
|18,0461
|18,0570
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,4662
|20,5689
|% 0,65
|
|Frank
|18,6039
|18,7160
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9301
|4,9548
|% -0,01
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|5,77
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,10
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.738
|6.793
|25,00
|
|Yarım
|3.283
|3.321
|12,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.661
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|0,05
|
|B. Petrol
|94,69
|94,69
|0,40
|