***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2022 10:40
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.10.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.938895 TL dir. 18.10.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 8,63 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 18.10.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072807
BIST
11:203.857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 15,11
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.892
En Düşük
3.845
11:2018,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
11:2018,2803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0485
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,2463
11:20980,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,53
|Açılış
|: 980,95
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
978,94
BIST En Aktif Hisseler11:18
|GESAN
|149,60
|296.823.668
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|26.570.340
|% 9,99
|
|MZHLD
|111,70
|36.045.992
|% 9,94
|
|SMRTG
|125,40
|186.026.197
|% 9,90
|
|ATSYH
|128,10
|904.130
|% 9,49
|
|ODAS
|7,56
|1.724.753.769
|% -9,68
|
|MEGAP
|4,24
|14.036.036
|% -5,36
|
|MEGAP
|4,24
|14.036.036
|% -5,36
|
|KIMMR
|6,84
|3.386.547
|% -5,26
|
|RHEAG
|2,37
|2.511.071
|% -5,20
|
|THYAO
|97,45
|2.630.425.193
|% 0,21
|
|ODAS
|7,56
|1.724.753.769
|% -9,68
|
|TUPRS
|356,90
|1.075.155.866
|% -0,53
|
|AKBNK
|15,05
|1.059.194.515
|% -0,27
|
|ASELS
|33,70
|1.048.481.641
|% 0,66
|
|ODAS
|7,56
|1.724.753.769
|% -9,68
|
|EKGYO
|4,45
|726.171.841
|% 1,37
|
|YKBNK
|9,39
|1.013.365.064
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,05
|1.059.194.515
|% -0,27
|
|KATMR
|1,99
|118.585.131
|% 8,74
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5899
|18,5914
|% 0,04
|
|Euro
|18,2684
|18,2768
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,8740
|20,9786
|% -0,51
|
|Frank
|18,5219
|18,6335
|% -0,55
|
|Riyal
|4,9322
|4,9570
|% -0,05
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-12,14
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-6,00
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.650
|6.726
|-38,00
|
|Yarım
|3.240
|3.288
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,56
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,10
|
|B. Petrol
|89,52
|89,52
|-0,51
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
-
11:33ULKER
Yüzde 6.07 oranında artışla 24.46 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 052, 056 adet işlem
-
11:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 96 artarak (% 0.26 ) 4, 229
-
11:32
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, TRKCM
-
11:32
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ODAS, TUPRS
-
11:32XU100
Endeks 3, 858 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 22, 529.00 milyon TL de