***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2022 10:24
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.10.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.949014 TL dir. 24.10.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10,04 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 24.10.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073829
BIST
10:293.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 14,71
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.003
En Düşük
3.979
10:2918,6114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0285
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6378
En Düşük
18,5316
10:2918,3664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0347
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4498
En Düşük
18,2850
10:29985,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,12
|Açılış
|: 985,21
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler10:27
|VKING
|11,00
|1.205.639
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|15.925.257
|% 10,00
|
|FENER
|68,35
|105.243.017
|% 9,98
|
|ISBIR
|67,00
|1.079.035
|% 9,84
|
|MZHLD
|158,90
|28.825.046
|% 9,66
|
|PENTA
|63,80
|23.451.818
|% -9,95
|
|CONSE
|7,39
|121.504.084
|% -9,77
|
|YEOTK
|48,04
|23.762.244
|% -9,70
|
|SMRTG
|64,50
|33.406.969
|% -8,96
|
|YAYLA
|5,70
|13.167.657
|% -8,21
|
|THYAO
|100,10
|963.876.184
|% 0,60
|
|SASA
|103,90
|548.522.006
|% 3,90
|
|TOASO
|107,90
|470.334.722
|% 0,94
|
|EREGL
|30,52
|455.274.623
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,65
|387.165.507
|% 0,43
|
|EKGYO
|4,65
|387.165.507
|% 0,43
|
|ADESE
|1,27
|36.711.968
|% -2,31
|
|ODAS
|7,47
|181.538.578
|% -2,10
|
|CONSE
|7,39
|121.504.084
|% -9,77
|
|IHLGM
|0,94
|14.398.118
|% 0,00
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6079
|18,6119
|% 0,16
|
|Euro
|18,3533
|18,3648
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,9435
|21,0485
|% 0,13
|
|Frank
|18,5015
|18,6130
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9377
|4,9625
|% 0,10
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-2,56
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,53
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.650
|6.754
|-15,00
|
|Yarım
|3.240
|3.297
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.650
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,00
|
|B. Petrol
|91,06
|91,06
|-0,15
|
Seans Raporu
10:27
daha fazla
-
10:42DITAS
Yüzde 4.10 oranında artışla 37.56 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 858 adet işlem
-
10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, AKSEN, TKFEN
-
10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, VESTL, TOASO
-
10:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 75 artarak (% 0.36 ) 3, 533
-
10:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, AGYO, VKING, FENER