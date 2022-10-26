***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2022 09:54
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.10.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.940264 TL dir. 25.10.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10,52 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 25.10.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074233
BIST
12:073.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 17,69
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.986
12:0718,6217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
12:0718,6639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1131
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
12:071.001,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 12,31
|Açılış
|: 1.001,10
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler12:07
|GOLTS
|107,20
|53.417.773
|% 9,95
|
|DOGUB
|10,29
|4.964.998
|% 9,94
|
|CRFSA
|60,95
|93.314.956
|% 9,92
|
|TUREX
|15,95
|24.226.355
|% 9,17
|
|ATSYH
|120,00
|838.800
|% 9,09
|
|AGYO
|7,53
|34.224.821
|% -9,93
|
|UFUK
|63,25
|2.084.484
|% -6,50
|
|ALKA
|36,96
|146.163.553
|% -6,43
|
|ACSEL
|58,15
|45.197.640
|% -6,21
|
|BEYAZ
|15,29
|33.746.338
|% -4,44
|
|THYAO
|100,70
|2.266.141.532
|% 0,20
|
|AKBNK
|15,80
|1.259.951.382
|% 1,80
|
|SISE
|33,72
|939.623.414
|% -0,30
|
|SASA
|105,30
|897.700.109
|% 0,29
|
|TUPRS
|371,80
|815.220.899
|% -0,72
|
|TSKB
|3,19
|617.879.219
|% 0,31
|
|SKBNK
|2,14
|406.656.961
|% -0,93
|
|EKGYO
|4,57
|546.248.061
|% 0,88
|
|ISGYO
|8,96
|806.116.569
|% 1,70
|
|AKBNK
|15,80
|1.259.951.382
|% 1,80
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5981
|18,6217
|% 0,10
|
|Euro
|18,6540
|18,6639
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,5463
|21,6544
|% 1,26
|
|Frank
|18,7982
|18,9115
|% 0,90
|
|Riyal
|4,9337
|4,9585
|% -0,00
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|21,31
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.001
|11,85
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.721
|6.800
|42,00
|
|Yarım
|3.275
|3.324
|23,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.665
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,78
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,21
|
|B. Petrol
|91,60
|91,60
|-0,14
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 25 artarak (% 0.26 ) 4, 362
-
12:22XU100
Endeks 3, 992 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 24, 057.00 milyon TL de
-
12:22DOGUB
Yüzde 9.94 oranında artışla 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 492, 974 adet işlem
-
12:21EDIP
Yüzde 6.05 oranında artışla 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 542, 865 adet işlem
-
12:20SILVR
Yüzde 5.11 oranında artışla 30.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 313, 145 adet işlem