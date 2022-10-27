***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2022 11:25
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.10.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.941113 TL dir. 26.10.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10,29 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 26.10.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074580
BIST
13:013.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -41,26
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
13:0118,6108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
13:0118,7215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0489
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,6721
13:01994,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,81
|Açılış
|: 994,61
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler12:59
|EKIZ
|14,30
|272.458
|% 10,00
|
|VERUS
|81,70
|60.890.364
|% 9,96
|
|MTRYO
|2,76
|2.909.771
|% 9,96
|
|SUMAS
|112,90
|690.730
|% 9,93
|
|BRKSN
|14,10
|4.436.869
|% 9,56
|
|VKING
|10,26
|3.293.876
|% -8,23
|
|OZRDN
|14,82
|27.794.792
|% -5,90
|
|MRSHL
|326,50
|25.548.689
|% -4,20
|
|GZNMI
|40,10
|37.398.674
|% -4,07
|
|BARMA
|83,65
|25.016.798
|% -3,57
|
|THYAO
|99,10
|4.812.630.249
|% 0,30
|
|SISE
|33,54
|1.612.477.374
|% -1,35
|
|TUPRS
|368,20
|1.113.284.158
|% 0,08
|
|EKGYO
|4,49
|1.008.007.430
|% -1,75
|
|YKBNK
|9,36
|864.722.991
|% -1,89
|
|EKGYO
|4,49
|1.008.007.430
|% -1,75
|
|TSKB
|3,09
|622.995.511
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,36
|864.722.991
|% -1,89
|
|HALKB
|8,43
|651.538.005
|% -0,24
|
|ODAS
|8,10
|614.847.489
|% 1,89
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6070
|18,6088
|% 0,00
|
|Euro
|18,7045
|18,7209
|% -0,26
|
|Sterlin
|21,4527
|21,5603
|% -0,52
|
|Frank
|18,7335
|18,8464
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9360
|4,9608
|% 0,08
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-2,11
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|6.657
|6.758
|-24,00
|
|Tam
|6.689
|6.747
|-21,00
|
|Yarım
|3.259
|3.298
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.649
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,34
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,58
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,70
|93,70
|-0,09
|