***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2022 11:24
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.10.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.937922 TL dir. 28.10.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10,43 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 28.10.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075212
BIST
14:193.941
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 62,09
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
14:1918,6189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0384
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
14:1918,4967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0399
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
14:19982,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 982,60
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler14:17
|AKCNS
|44,00
|98.695.331
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.457.845
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|260.469.701
|% 9,98
|
|PETUN
|48,10
|30.352.038
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|56.199.328
|% -9,98
|
|METRO
|1,52
|111.003.115
|% -7,88
|
|DOBUR
|51,90
|12.438.057
|% -7,49
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|TUREX
|16,88
|31.173.476
|% -6,59
|
|THYAO
|98,90
|3.393.003.318
|% 2,01
|
|SASA
|118,10
|1.896.096.680
|% 8,05
|
|AKBNK
|14,53
|1.707.801.211
|% -1,02
|
|YKBNK
|8,94
|1.390.894.758
|% 0,68
|
|TUPRS
|373,80
|1.321.184.598
|% 2,24
|
|EKGYO
|4,40
|915.086.976
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,94
|1.390.894.758
|% 0,68
|
|ISCTR
|9,12
|1.119.080.074
|% 0,77
|
|SKBNK
|2,03
|242.443.233
|% -0,98
|
|TSKB
|2,98
|353.368.775
|% -1,32
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6143
|18,6165
|% 0,19
|
|Euro
|18,4949
|18,5022
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,4411
|21,5486
|% -0,35
|
|Frank
|18,5326
|18,6443
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9393
|4,9641
|% 0,21
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.642
|-3,05
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|-2,00
|
|Tam
|6.609
|6.665
|-71,00
|
|Yarım
|3.221
|3.256
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.627
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,19
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,48
|92,48
|-1,29
|