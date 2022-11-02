***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2022 10:56
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.11.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.951626 TL dir. 01.11.2022 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 10,56 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 01.11.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076131
BIST
11:384.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 26,85
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.090
En Düşük
4.040
11:3818,6237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0376
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
11:3818,4458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0866
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4582
En Düşük
18,2949
11:38990,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,91
|Açılış
|: 990,14
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,10
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler11:38
|VAKKO
|37,26
|12.622.198
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|128.807.674
|% 9,92
|
|AKCNS
|53,20
|30.873.834
|% 9,92
|
|KRONT
|80,75
|30.781.342
|% 9,12
|
|MNDTR
|24,92
|133.019.727
|% 9,11
|
|MARTI
|5,57
|19.780.895
|% -9,87
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|160,30
|144.121.288
|% -7,34
|
|HEDEF
|13,74
|51.443.190
|% -6,97
|
|LIDER
|45,14
|22.137.836
|% -6,46
|
|SASA
|127,60
|1.735.442.611
|% -2,97
|
|THYAO
|102,00
|1.645.779.163
|% -0,39
|
|ASELS
|33,50
|1.072.400.328
|% 0,48
|
|TUPRS
|396,00
|858.972.894
|% 1,54
|
|PETKM
|13,97
|855.654.615
|% 2,65
|
|EKGYO
|4,57
|606.363.394
|% 1,33
|
|IHLGM
|1,00
|80.616.453
|% 1,01
|
|IHLAS
|0,85
|64.754.235
|% 4,94
|
|TSKB
|3,08
|221.348.621
|% 3,70
|
|ODAS
|8,16
|581.447.926
|% 4,08
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6141
|18,6237
|% 0,20
|
|Euro
|18,4357
|18,4458
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,3810
|21,4882
|% 0,44
|
|Frank
|18,5880
|18,7000
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9400
|4,9647
|% 0,13
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|5,63
|
|Altın Gr.
|990
|991
|5,35
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.657
|6.711
|16,00
|
|Yarım
|3.244
|3.281
|8,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.640
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,69
|19,71
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,07
|
|B. Petrol
|95,03
|95,03
|0,38
|
Seans Raporu
11:38
daha fazla
-
11:53KONYA
Yüzde 6.12 oranında artışla 2, 457.70 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 027 adet işlem
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11:52XU100
Endeks 4, 083 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 23, 258.00 milyon TL de
-
11:52ISSEN
Yüzde 4.15 oranında artışla 56.50 lira fiyatla işlem gören hissede 381, 054 adet işlem
-
11:51MNDTR
Yüzde 8.76 oranında artışla 24.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 460, 250 adet işlem
-
11:50ENSRI
Yüzde 5.29 oranında artışla 25.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 012, 387 adet işlem